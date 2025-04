Il Papa si concedeva spesso dei selfie. Imago

Poco prima di morire, Papa Francesco ha dedicato la sua ultima intenzione di preghiera mensile alla tecnologia. Ha messo in guardia dal sostituire le relazioni umane con gli schermi e ha fatto appello a un approccio responsabile ai nuovi sviluppi.

Poche settimane prima della sua morte, avvenuta il lunedì di Pasqua all'età di 88 anni, Papa Francesco ha pubblicato un messaggio straordinariamente lungimirante sul ruolo della tecnologia moderna.

Il pontefice, considerato progressista, ha usato la sua ultima intenzione di preghiera mensile per analizzare criticamente gli smartphone, l'intelligenza artificiale e l'onnipresenza degli schermi.

In un videomessaggio ufficiale, che è stato registrato e tradotto in spagnolo, il Papa ha trovato parole chiare: «Come vorrei che guardassimo meno gli schermi e più gli occhi degli altri!».

Francesco è stato ancora più chiaro: «C'è qualcosa di sbagliato quando passiamo più tempo con i nostri cellulari che con le persone».

Il messaggio è stato pubblicato solo tre settimane prima della sua morte.

«Non deve andare a beneficio solo di alcuni, escludendo altri»

La Rete mondiale di preghiera del Papa, che diffonde le intenzioni di preghiera, ha nominato esplicitamente l'intelligenza artificiale, le videochiamate, gli smartphone e il tempo trascorso sullo schermo come aspetti chiave della riflessione del Papa.

Francesco ha certamente riconosciuto il potenziale della tecnologia: «È vero che è il frutto dell'intelligenza che Dio ci ha dato, ma dobbiamo usarla bene», ha ammonito nel suo discorso video.

Ma il progresso non deve essere esclusivo: «Non deve avvantaggiare solo alcuni escludendo altri».

Il Papa ha chiesto che la tecnologia sia usata per «unire, non per dividere». Dovrebbe essere usata per aiutare i poveri, i malati e le persone con disabilità.

In linea con il suo ripetuto impegno per le questioni ambientali, Francesco ha anche chiesto che la tecnologia sia utilizzata per «prendersi cura della nostra casa comune» e promuovere connessioni autentiche tra le persone.