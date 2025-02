Il pontefice è ricoverato al Gemelli. Keystone

Il Papa ha trascorso «una notte tranquilla», compatibilmente con il quadro clinico per il quale è stato ricoverato ieri al Policlinico Gemelli di Roma.

Keystone-SDA SDA

È quanto si apprende da più fonti vaticane: tutte rassicurano sullo stato di salute di papa Francesco. Secondo quanto riferisce l'Ansa, anche la febbre dovrebbe essere scesa.

Sostanzialmente, riferiscono diverse fonti, il Papa ieri era arrivato al Gemelli molto affannato per la difficoltà respiratoria legata ad un eccesso di catarro: evidentemente la cura contro la bronchite fatta in casa non aveva dato i risultati attesi.

C'è invece ottimismo sulla nuova terapia cominciata ieri stesso, subito dopo gli accertamenti e la certificazione che il pontefice è affetto da una infezione alle vie respiratorie.