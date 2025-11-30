Il Papa invoca la pace: «Israele non vuole due Stati ma è l'unica soluzione»

Papa Leone XIV si è recato in Libano. KEYSTONE

Il Medio Oriente e le sue ferite irrompono nel viaggio del Papa. Tra le questioni centrali resta quella di Gaza e della Palestina, con la prospettiva dei due Stati che non riesce a decollare. Il Papa ne parla con i giornalisti mentre è diretto da Istanbul a Beirut.

Keystone-SDA SDA

«La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione ma la vediamo come l'unica al conflitto che continuamente vivono».

E ha proseguito: «Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci ad una soluzione giusta per tutti». E appena decollato del Libano fa riferimento anche al ruolo del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan: «È certamente d'accordo con questo», dice Leone sempre parlando della soluzione dei due Stati.

Ma confidando anche nel suo ruolo chiave sul conflitto in Ucraina: «Speriamo che Erdogan, con i suoi rapporti con il Presidente di Russia, di Ucraina e di Stati Uniti possa aiutare a promuovere il dialogo, il cessate il fuoco e risolvere questa guerra».

Accoglienza blindata ma entusiasmo nelle strade

Il Papa è arrivato in Libano e già l'ultimo tratto di volo racconta un po' del clima di questo piccolo Paese del Medio Oriente di fatto in guerra: l'aereo del Pontefice viene scortato, nell'ultimo tratto, da due Caccia. È un gesto di cortesia, lo hanno fatto qualche volta per i Papi precedenti anche altri Stati, ma qui è anche una attenzione alla sua sicurezza come si vede dai tanti militari che sono all'aeroporto e nelle strade. Un Paese blindato ma allo stesso tempo entusiasta dell'arrivo del Papa, con le strade piene di gente nonostante la pioggia.

Ci sono i cristiani, delle diverse confessioni, ma anche gli scout, per lo più sciiti, e tante ragazze con il velo. Le campane delle chiese cattoliche al suo arrivo suonano a festa. Aspettavano un Papa da tredici anni: Benedetto XVI era stato in questa terra nel 2012 ma anche Francesco aveva desiderato questo viaggio nell'"amato Libano» senza riuscire a realizzarlo.

«Beati gli operatori di pace»: il programma del viaggio

Domenica è arrivato Leone XIV e le prime parole che pronuncia sono un versetto del Vangelo ma anche il programma di questo viaggio: «Beati gli operatori di pace!». Nel discorso alle autorità, nel Palazzo presidenziale, ha sottolineato che in questa terra la pace «è molto più di una parola: qui la pace è un desiderio e una vocazione, è un dono e un cantiere sempre aperto».

«A voi che avete compiti istituzionali importanti all'interno di questo popolo, è destinata una speciale beatitudine se a tutto potrete dire di avere anteposto l'obiettivo della pace» anche «entro circostanze molto complesse, conflittuali e incerte».

Poi il Pontefice punta i riflettori su quella parte della società che può avere un ruolo importante nella pacificazione dell'area: le donne e i giovani. E ai ragazzi, tanti, che a causa della violenza e della difficilissima situazione economica hanno deciso di emigrare, dice che gli operatori di pace «osano rimanere, anche quando costa sacrificio». È un dato impressionante infatti che i libanesi della diaspora sono oltre il doppio dei circa 6 milioni che vivono nella loro terra. «Beate, dunque, le operatrici di pace e beati i giovani che restano o che ritornano, perché il Libano sia ancora una terra piena di vita», ha rimarcato il Pontefice.

Il grido del presidente Aoun per il futuro del Paese

Il Presidente della Repubblica, Joseph Aoun, lo accoglie con grandi onori. «Nella nostra terra oggi, come nella nostra regione, c'è molta oppressione e molte persone oppresse. Le loro ferite attendono la sua mano benedetta e anelano ad ascoltare la tua voce grande e coraggiosa», ha detto accogliendolo al Palazzo presidenziale. «Santo Padre, la imploriamo di dire al mondo – è l'appello del presidente – che non moriremo, né andremo via, né dispereremo, né ci arrenderemo. Resteremo qui, respireremo libertà».