  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaticano Il Papa: «Pace in Iran e in Medio Oriente, i bimbi sono vittime innocenti»

SDA

11.3.2026 - 11:05

Papa Leone XIV
Papa Leone XIV
Keystone

«Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittimi civili, tra cui molti bambini innocenti». Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.

Keystone-SDA

11.03.2026, 11:05

11.03.2026, 11:12

«Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova», ha affermato ancora il pontefice ricordando che oggi si celebrano i funerali di padre Pierre El Raii, parroco di Qlayaa, rimasto ucciso in un bombardamento. «Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo», ha sottolineato Leone XIV.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
Brasile, USA, Arabia Saudita? No, ecco dove sta nascendo il più grande stadio del mondo
Michelle Hunziker come Fiorello: ecco quale show musicale condurrà
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz

Ticker Medio OrienteLa Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz

Medio Oriente. Il Libano denuncia: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

Medio OrienteIl Libano denuncia: «Un attacco israeliano ha fatto 7 morti nell'est del Paese»

Iran. Il figlio di Pezeshkian: «Mojtaba Khamenei è salvo nonostante le ferite»

IranIl figlio di Pezeshkian: «Mojtaba Khamenei è salvo nonostante le ferite»