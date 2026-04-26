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Dal Vaticano Il Papa ricorda Chernobyl: «Che l'atomica sia al servizio della vita e della pace»

SDA

26.4.2026 - 21:23

Papa Leone XIV 
Papa Leone XIV 
KEYSTONE

Sono passati quarant'anni dal disastro di Chernobyl che ha provocato morti, malati e conseguenze pesanti su diverse generazioni. Lo ha ricordato anche Papa Leone XIV alla fine della recita del Regina Coeli a Piazza San Pietro.

Keystone-SDA

26.04.2026, 21:23

Questo tragico evento, ha ricordato il Pontefice, «ha segnato la coscienza dell'umanità. Questo rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze».

Poi Papa Leone XIV ha lanciato un appello: «Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace».

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Era il 26 aprile 1986, all'1.23 del mattino, quando il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl, oggi nell'Ucraina settentrionale ma all'epoca parte dell'Unione Sovietica, esplose durante un test di sicurezza condotto in condizioni estremamente instabili e finalizzato all'omologazione definitiva dell'impianto.

Non si trattò di un'unica causa, ma di una tragica combinazione di errori umani. Una catastrofe dalla quale, secondo il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, Sviatoslav Shevchuk, non tutti hanno imparato la lezione.

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In un messaggio l'arcivescovo maggiore di Kiev evidenzia che la commemorazione cade «nel contesto di una guerra su vasta scala che distrugge non solo vite umane, ma anche il creato di Dio. Il nemico – scrive Shevchuk puntando il dito contro la Russia – usa le infrastrutture nucleari civili come strumento di ricatto».

E quindi ricorda che la stessa centrale nucleare di Chernobyl è stata occupata «all'inizio dell'invasione». Anche «la costante minaccia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dimostra che non tutti hanno imparato la lezione del passato».

Per Shevchuk «il mondo si trova ancora una volta su un pericoloso precipizio». Dalla Chiesa ucraina arriva dunque un appello: «In questo contesto, invitiamo la comunità internazionale ad agire con decisione per prevenire il ripetersi di una tragedia che potrebbe superare gli eventi del 1986».

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Dalla Chiesa ucraina arriva anche la voce di don Yuriy Lohaza, parroco della comunità greco-cattolica di Slavutych, quella città costruita dopo l'incidente per ospitare i lavoratori evacuati della centrale, così come gli abitanti della zona: «Portano con sé le ferite di quarant'anni fa, che avrebbero dovuto rimarginarsi, ma con l'inizio della guerra su larga scala – commenta con i media vaticani – si sono riaperte nuove ferite».

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