Questa immagine, diffusa dalla Sala Stampa Vaticana, mostra Papa Francesco mentre concelebra una messa all'interno della sua cappella privata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, domenica 16 marzo 2025. AP

«In condizioni stabili ormai da due settimane, il Papa sarà dimesso domani. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi».

Keystone-SDA SDA

Lo ha spiegato il prof. Sergio Alfieri, responsabile dell'equipe medica che ha in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli.

«Le tempistiche sul recupero della parola sono difficili poterle dire, però guardando i miglioramenti avvenuti il recupero è possibile in tempi brevi», ha detto dal canto suo il dottor Luigi Carbone, medico referente del Papa in Vaticano durante il briefing con la stampa.

Meglio a casa propria che in ospedale

«Quando un paziente ha un'infezione di questo tipo ed è stato in una condizione così grave gli ulteriori progressi sono a casa propria – ha aggiunto il prof. Alfieri -. L'ospedale è il posto peggiore per continuare la convalescenza perché è il posto dove più si possono prendere le infezioni».

I medici hanno poi precisato ai giornalisti presenti al Gemelli che «le infezioni più gravi si sono risolte. Alcuni virus si sono ridotti. Alcuni miceti si sono ridotti ma per eliminarli ci vorrà ancora molto tempo».

Il Papa avrà bisogno di poche cose, tra queste l'ossigeno

«Se ci chiedete se la polmonite bilaterale c'è ancora, no. Per dire se sia completamente guarito da tutte le specie microbiche ci vorrà ancora del tempo», hanno affermato il prof. Alfieri e il dott. Carbone. «Per la convalescenza a Santa Marta il Papa avrà bisogno di non molte cose, se non dell'ossigeno. Per eventuali esigenze, inoltre, in Vaticano esiste un servizio di emergenza attivo sulle 24 ore».

Nel periodo di convalescenza del Papa a Santa Marta, che durerà almeno due mesi, «i medici sconsigliano incontri di gruppi, sconsigliano grandi sforzi, sconsigliano appuntamenti con persone che magari hanno dei bambini e per questo possono portare virus e infezioni», hanno detto i medici che hanno in cura il Pontefice al Gemelli. «La convalescenza per definizione è una fase di recupero – hanno sottolineato il prof. Alfieri e il dott. Carbone -. Il Papa non potrà svolgere attività di incontro con le persone».

Papa Francesco è contento di tornare a casa

Stando alla descrizione dei medici, il Pontefice «era contentissimo, era da tre o quattro giorni che ci chiedeva quando poteva tornare a casa». «Per quanto riguarda il suo umore in questo periodo – ha osservato il prof. Alfieri – certo quando è stato più sofferente magari reagiva meno. Ma poi quando siamo andati ad auscultarlo al torace e gli abbiamo chiesto come stava e lui ha risposto 'sono ancora vivo' abbiamo capito che stava ancora bene e aveva ripreso anche il buonumore».

Riti della Pasqua in forse per il Papa

Intanto, per domani viene mantenuto quanto annunciato oggi, cioè che papa Francesco si affaccerà al momento dell'Angelus, a mezzogiorno, per un breve saluto e una benedizione ai fedeli. Poi «appena possibile prenderà la strada di Santa Marta», ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni.

Per la presenza o meno del Papa ai riti della prossima Pasqua o per altri eventi futuri come la canonizzazione di Carlo Acutis il 27 aprile «si valuteranno i miglioramenti», ha aggiunto Bruni.

Viaggi? Dipenderà dalle condizioni del Pontefice

Alla domanda su che cosa accadrà in relazione al previsto viaggio in Turchia di fine maggio per l'anniversario del Concilio di Nicea, Bruni ha sottolineato che questo viaggio «non è stato mai annunciato dalla Santa Sede», e che comunque ogni decisione si adotterà in relazione a quelle che sono le condizione del Pontefice.