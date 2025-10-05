  1. Clienti privati
Dall'Angelus Il Papa: «Significativi passi avanti per la pace, auspico risultati al più presto»

SDA

5.10.2025 - 12:07

Papa Leone XIV
Keystone

«In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati.» Lo ha detto il Papa all'Angelus.

Keystone-SDA

05.10.2025, 12:07

05.10.2025, 12:18

«Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura», ha aggiunto.

