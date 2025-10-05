Dall'AngelusIl Papa: «Significativi passi avanti per la pace, auspico risultati al più presto»
SDA
5.10.2025 - 12:07
«In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati.» Lo ha detto il Papa all'Angelus.
Keystone-SDA
05.10.2025, 12:07
05.10.2025, 12:18
SDA
«Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura», ha aggiunto.