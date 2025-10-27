  1. Clienti privati
Ungheria Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

SDA

27.10.2025 - 12:44

Il premier ungherese Viktor Orban ricevuto in Vaticano da papa Leone.
Il premier ungherese Viktor Orban ricevuto in Vaticano da papa Leone.
Keystone

Il Papa ha ricevuto in udienza il premier d'Ungheria Viktor Orbán, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato.

27.10.2025, 12:44

27.10.2025, 12:44

27.10.2025, 12:58

«Nel corso del cordiale colloquio in Segreteria di Stato sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l'apprezzamento - riferisce la Santa Sede - per l'impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese, con particolare attenzione al ruolo della famiglia, alla formazione e al futuro dei giovani, nonché all'importanza della tutela delle comunità cristiane più vulnerabili.

Ampio spazio è stato riservato altresì alle questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina, e alla situazione in Medio Oriente».

