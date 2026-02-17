  1. Clienti privati
Sud America Il Parlamento del Perù destituisce il presidente José Jerí

SDA

17.2.2026 - 21:12

Il presidente ad interim del Perù José Jeri
Keystone

Il presidente ad interim del Perù, José Jerí, è stato destituito dal Parlamento al termine di un procedimento di impeachment per presunto traffico di influenze e presunte assunzioni irregolari.

Keystone-SDA

17.02.2026, 21:12

17.02.2026, 21:19

La mozione di censura presentata dall'opposizione è stata approvata oggi con 75 voti favorevoli e 24 contrari (tre le astensioni).

Il Parlamento ha dichiarato «vacante» l'incarico di presidente della repubblica in attesa della votazione di un nuovo presidente del Parlamento che assuma successivamente la guida dello Stato.

