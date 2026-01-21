  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Via libera rinviato Il Parlamento europeo sospende l'intesa sui dazi con gli USA

SDA

21.1.2026 - 16:27

Bernd Lange ha usato parole chiare.
Bernd Lange ha usato parole chiare.
Keystone

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera.

Keystone-SDA

21.01.2026, 16:27

21.01.2026, 16:54

Lo ha annunciato il presidente della commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Bernd Lange, in conferenza stampa a Strasburgo, ufficializzando la decisione preannunciata ieri dal presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber, in accordo con Socialisti e Liberali.

Con le nuove minacce di dazi «Donald Trump ha rotto» il patto firmato a luglio in Scozia, ha sottolineato Lange.

Trump «sta usando i dazi per esercitare una pressione politica su di noi affinché vendiamo la Groenlandia.

Per questo siamo stati molto chiari: la procedura resterà sospesa finché non ci sarà chiarezza sulla Groenlandia e su queste minacce», ha evidenziato il socialista tedesco.

La minaccia di Washington, ha aggiunto, rappresenta «un vero e proprio attacco alla sovranità economica e alla sovranità territoriale e all'integrità dell'Ue».

A titolo personale, Lange ha indicato inoltre di ritenere necessari «ulteriori passi» come l'applicazione dei dazi sulle liste di prodotti Usa congelati a seguito dell'accordo di luglio, nonché «l'attuazione dello strumento anti-coercizione», il bazooka Ue creato «per rispondere a un Paese terzo quando utilizza dazi o investimenti come strumenti di pressione politica».

I più letti

Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
A Davos Trump tra le provocazioni: «Vogliamo solo un pezzo di ghiaccio»
Parmelin stringe la mano a Trump al WEF: è pace fatta tra Svizzera a USA?
A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»

Altre notizie

Forum economico. Al WEF Trump parlerà di «America first», Groenlandia e Venezuela

Forum economicoAl WEF Trump parlerà di «America first», Groenlandia e Venezuela

«Vergognatevi». La portavoce di Trump si scaglia contro un giornalista davanti alle telecamere

«Vergognatevi»La portavoce di Trump si scaglia contro un giornalista davanti alle telecamere

Commercio mondiale. Accordo Mercosur parte male, il parlamento lo blocca

Commercio mondialeAccordo Mercosur parte male, il parlamento lo blocca