Bernd Lange ha usato parole chiare. Keystone

Il Parlamento europeo ha deciso di sospendere l'accordo commerciale con gli Stati Uniti, rinviando il suo via libera.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato il presidente della commissione commercio internazionale dell'Eurocamera, Bernd Lange, in conferenza stampa a Strasburgo, ufficializzando la decisione preannunciata ieri dal presidente del gruppo del Ppe, Manfred Weber, in accordo con Socialisti e Liberali.

Con le nuove minacce di dazi «Donald Trump ha rotto» il patto firmato a luglio in Scozia, ha sottolineato Lange.

Trump «sta usando i dazi per esercitare una pressione politica su di noi affinché vendiamo la Groenlandia.

Per questo siamo stati molto chiari: la procedura resterà sospesa finché non ci sarà chiarezza sulla Groenlandia e su queste minacce», ha evidenziato il socialista tedesco.

La minaccia di Washington, ha aggiunto, rappresenta «un vero e proprio attacco alla sovranità economica e alla sovranità territoriale e all'integrità dell'Ue».

A titolo personale, Lange ha indicato inoltre di ritenere necessari «ulteriori passi» come l'applicazione dei dazi sulle liste di prodotti Usa congelati a seguito dell'accordo di luglio, nonché «l'attuazione dello strumento anti-coercizione», il bazooka Ue creato «per rispondere a un Paese terzo quando utilizza dazi o investimenti come strumenti di pressione politica».