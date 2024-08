Il passato di J.D. Vance si fa sentire e crea sempre più problemi a Trump

Il candidato repubblicano J. D. Vance è in campagna elettorale, naturalmente su un aereo personalizzato. Julia Nikhinson/AP /dpa

I commenti del candidato di Trump sulle «gattare senza figli», il suo disprezzo per Trump e altri controversi cambiamenti di opinione mettono in discussione la credibilità di J.D. Vance.

Le dichiarazioni sempre più controverse di J.D. Vance, compagno di corsa di Trump, stanno causando disordini tra i repubblicani.

Una sua ex compagna di classe ha inoltrato al New York Times 90 email e messaggi di testo al candidato repubblicano per la vicepresidenza.

Vance continua a essere criticato per le dichiarazioni diffamatorie sulle «gattare senza figli».

Nonostante i bassi indici di gradimento, Trump continua a sostenere il suo vice e a lodare il suo lavoro. Mostra di più

I repubblicani sono molto preoccupati. Il compagno di corsa di Donald Trump, J.D. Vance (39 anni), sta creando scompiglio. Stanno venendo alla luce sempre più dichiarazioni controverse del suo passato.

Un'ex compagna di studi alla Yale Law School ha inoltrato al New York Times circa 90 e-mail e messaggi di testo, la maggior parte dei quali li ha ricevuti da Vance tra il 2014 e il 2017.

L'amicizia si è interrotta tre anni fa

Sofia Nelson, ora avvocato d'ufficio a Detroit, è una donna trans e dice che un tempo lei e Vance erano molto amici. Tuttavia afferma che si sono allontanati nel 2021, quando lui ha annunciato pubblicamente di sostenere il divieto di cure per il cambio di sesso per i minori in Arkansas.

Nelson spera che le e-mail influenzino l'opinione degli elettori su Vance. In un'intervista al Detroit Free Press, ha spiegato che le manca il suo amico di un tempo.

Sofia Nelson, ex compagna di studi di J. D. Vance. Neighborhood Defender Service

In un comunicato, un portavoce della campagna di Vance ha dichiarato che è «spiacevole» che qualcuno condivida «conversazioni private di decenni fa tra amici». «Il senatore Vance apprezza le sue amicizie con persone di tutto lo spettro politico», si legge nel comunicato.

Il candidato alla vicepresidenza ha ammesso apertamente che alcune delle sue opinioni dell'ultimo decennio si sono modificate dopo essere diventato padre e aver messo su famiglia, e ha spiegato in dettaglio perché ha cambiato idea sul presidente Trump. Nonostante i loro disaccordi, il senatore «tiene a Sofia e le augura ogni bene».

Quello che Vance scriveva nelle sue e-mail qualche anno fa potrebbe però metterlo a disagio ancora oggi. Ad esempio nel 2016 ha scritto che non avrebbe mai potuto sostenere Trump perché era «un disastro». «È semplicemente una brutta persona. Un essere umano moralmente riprovevole».

Vance ha anche criticato il partito repubblicano, affermando che non aveva «nulla da offrire che sia attraente come il demagogo». Per demagogo, Vance intendeva probabilmente il tycoon, l'unica figura che attira l'attenzione e il sostegno della gente, mentre il partito repubblicano nel suo complesso non aveva nulla da offrire.

«Odio la polizia»

Nel 2014 Vance ha detto quanto segue sulle forze dell'ordine, a causa del loro comportamento brutale: «Odio la polizia. Date le esperienze negative che ho avuto negli ultimi anni, non riesco a immaginare cosa debba passare un uomo di colore».

J.D. Vance ha scritto nel 2014: «Odio la polizia». Screenshot Sofia Nelson/New York Times

Nel dicembre 2015, Nelson ha scritto al senatore che un amico musulmano aveva detto che le donne che indossano l'hijab non si sentono più sicure a fare cose semplici come andare al supermercato.

Vance ha risposto: «Sono ovviamente indignato dalla retorica di Trump e sono molto preoccupato di come i cittadini musulmani si sentano accolti nel loro Paese. Ma penso anche che la gente abbia sempre creduto in cose assurde. (...) E ci sono sempre stati demagoghi disposti ad approfittare delle persone che credono in queste sciocchezze».

J. D. Vance alla compagna di studi Sofia Nelson, 2016. Screenshot Sofia Nelson/New York Times

Nel settembre 2016 ha scritto a Nelson: «Più i bianchi pensano di votare per Trump, più i neri soffriranno. Ci credo davvero».

Repost dell'attacco di un delfino a una donna

A febbraio ha pubblicato un tweet che mostrava una donna «violentata da un delfino e che si diverte».

Harris campaign releases statement on JD Vance dolphin story titled: 'JD Vance is a Creep' https://t.co/9g7tWyURkK — NewsWire (@NewsWire_US) July 26, 2024

Secondo gli utenti dei social media, il problema è che le parole «donna» e «delfino» sono state taggate, portando a concludere che l'utente aveva apparentemente cercato pornografia sui delfini.

Sproloquio su FOX News

Vance si è fatto notare anche in un'intervista a Fox News nel 2021 con dichiarazioni diffamatorie: «L'intero futuro dei democratici è controllato da persone senza figli. Come può avere senso che abbiamo dato il nostro Paese a persone che non ne hanno alcun interesse diretto?».

Ha anche definito le donne come Kamala Harris come «signore senza figli» che sono infelici nella loro vita e che quindi vogliono imporre «la loro infelicità» al resto del Paese.

J. D. Vance sulle «gattare senza figli»

Intervista con Tucker Carlson su FOX News, 2021:

E ancora: «Queste persone si rendono conto di essere infelici. Vivono in appartamenti con una sola camera da letto a New York e hanno passato tutta la vita a cercare di vincere un gioco di status. (...) Guardano l'America media e le persone che sono molto contente della loro vita e delle scelte che hanno fatto. Odiano gli americani normali per aver preferito la famiglia a questi ridicoli giochi di status a New York».

Vance orgoglioso della sua famiglia

Vance si è anche scagliato contro i giornalisti: «Sai, Tucker, le persone più infelici nei media tradizionali sono questi giornalisti mediocri che trovano tutta la loro autostima nei loro lavori schifosi invece che nelle loro famiglie».

«La cosa di cui sei più orgoglioso è il fatto di avere dei figli», ha detto Vance quando gli è stato chiesto di rispondere ai suoi commenti di allora. Ciò che dà più significato alla sua vita è la famiglia, non i risultati come le lauree.

«Quando ho sollevato il problema che non abbiamo abbastanza bambini, molti liberali e molti a sinistra hanno detto che potevamo semplicemente sostituire i bambini americani con gli immigrati».

Non ha nulla contro gli immigrati ed è sposato con una figlia di immigrati. «Ma se una società non ha abbastanza bambini per sostituirsi, è una cosa estremamente pericolosa e destabilizzante».

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza, il senatore J. D. Vance, abbraccia la moglie Usha Chilukuri Vance alla Convention nazionale repubblicana del 17 luglio 2024. Keystone/AP Photo/Evan Vucci

Vance è sposato con Usha Chilukuri Vance, figlia di immigrati indiani, con cui ha tre figli.

Come ha reagito Trump?

Finora Trump non ha praticamente commentato gli imbarazzi del suo compagno di corsa. Ha difeso Vance, che è stato allevato principalmente dalla nonna, solo a proposito delle «gattare»: «È cresciuto in una costellazione familiare molto interessante e pensa che la famiglia sia una buona cosa. Si può sicuramente dire questo, credo».

Non tutti sembrano vederla così: Vance ha avuto i peggiori risultati nei sondaggi di qualsiasi altro candidato alla vicepresidenza. Secondo la CNN, la sua popolarità è scesa di sei punti dalla convention del partito. Nei decenni precedenti, la media per i candidati vice era di +18 punti.

Anche gli ex dipendenti di alto livello di Trump criticano Vance. Alyssa Farah Griffin (35 anni), direttrice della comunicazione nel 2020, mette in guardia dal «disastro» Vance e dice: «A quanto pare non c'è stato alcun controllo su di lui».

Trump è al fianco di Vance

Finora, Trump si è schierato al fianco di Vance e ne ha elogiato il «fantastico lavoro».

Sostituire il compagno di corsa approvato dalla convention del partito sarebbe molto complicato. Vance dovrebbe dimettersi volontariamente, o morire. Si dovrebbe quindi tenere un nuovo congresso del partito con breve preavviso.

Trump non ha quindi altra scelta che fare buon viso a cattivo gioco e presentare il suo candidato nella migliore luce possibile.

