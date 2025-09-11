Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen KEYSTONE

La richiesta ai Paesi europei di riconoscere lo Stato della Palestina e il pieno appoggio alle misure annunciate da Ursula von der Leyen contro Israele, dalle sanzioni ai coloni violenti alla sospensione parziale dell'accordo bilaterale: sono questi i punti centrali della risoluzione comune sull'emergenza umanitaria a Gaza approvata dal Parlamento europeo con 305 voti a favore, 151 contrari e 122 astenuti.

Il passaggio parlamentare rappresenta un oggettivo successo per von der Leyen e la sua maggioranza, capaci di superare un difficile esame alla prova dell'aula su un tema estremamente divisivo come quello della crisi umanitaria nella Striscia.

Tema talmente delicato che l'Eurocamera per mesi non aveva trovato nemmeno l'accordo per metterlo all'ordine del giorno.

La tenacia ha avuto la meglio

Un fallimento avrebbe messo ancora di più in crisi il patto tra le forze europeiste. Ma soprattutto avrebbe indebolito la posizione di Ursula, dopo un'estate complicatissima tra dazi, guerra in Ucraina e il fronte di Gaza.

Invece la tenacia dei negoziatori ha avuto la meglio superando lo stallo: alla fine è passata una risoluzione comune sottoscritta da socialisti, liberali e verdi, frutto di una mediazione delicatissima, andata avanti per giorni e più volte sul punto di fallire.

Il termine 'genocidio' non è presente nell'accordo

Il principale pomo della discordia era l'uso del termine 'genocidio': parola che era nella bozza iniziale dei socialisti ma che i popolari non avrebbero mai accettato. Alla fine il gruppo progressista su questo passaggio ha fatto un passo indietro.

Una rinuncia che tuttavia non sarebbe bastata al Ppe per trovare l'intesa. Secondo alcune fonti, il gruppo di Manfred Weber avrebbe addirittura abbandonato il tavolo del confronto.

Sarebbero state le parole di Ursula von der Leyen di ieri a convincere il gruppo popolare a tornare suoi propri passi ed evitare di fare le barricate.

Ma si sarebbe trattata di una scelta comunque molto sofferta: pare che nessuno ne sapesse nulla dell'imminente linea dura scelta dalla presidente della Commissione. E a tanti tra loro non è piaciuta la richiesta, contenuta nel testo, di indagini complete su tutti i crimini di guerra e la citazione delle violazioni del diritto internazionale a carico di Israele, oltre al ripristino con urgenza dei finanziamenti all'Unrwa.

La replica feroce di Israele

Feroce è stata la replica di Benjamin Netanyahu. «Manterremo la promessa, non ci sarà nessuno Stato palestinese», ha tuonato il premier israeliano, attaccando anche lo spagnolo Sanchez che aveva detto che Madrid non può fermare l'offensiva di Israele perché «non possiede armi nucleari».

«Questa è una minaccia genocida palese contro l'unico Stato ebraico al mondo», ha accusato Bibi.

Il Ppe si è spaccato

L'accordo finale in Ue ha certamente dato prezioso ossigeno alla leader della Commissione, che martedì festeggerà il primo anniversario del Rapporto sulla Competitività con il suo autore, Mario Draghi. Ma ha messo in difficoltà il suo partito: il Ppe non solo non ha firmato la risoluzione ma al momento del voto s'è platealmente spaccato tra 82 favorevoli, ben 56 no e 6 astenuti.

Una divisione ancora più dolorosa tra i popolari tedeschi, con 21 no su 31 eletti. Tra i contrari anche il potente capo della delegazione Cdu, Daniel Caspary.