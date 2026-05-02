Ecco perchéIl Pentagono intende ritirare 5'000 soldati dalla Germania
SDA
2.5.2026 - 08:05
Il Pentagono prevede di ritirare 5'000 soldati americani dalla Germania. Lo riporta l'emittente CBS citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran.
Keystone-SDA
02.05.2026, 08:05
02.05.2026, 08:14
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Parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha riferito un funzionario all'emittente statunitense, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi di Washington per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area dell'indo-pacifico.
Il ritiro delle 5'000 truppe dal territorio tedesco potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, ha ipotizzato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters.