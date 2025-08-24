  1. Clienti privati
Stati Uniti Il Pentagono pianificherebbe un dispiegamento militare a Chicago

SDA

24.8.2025 - 08:00

A Chicago potrebbe succedere quanto già in atto a Washington.
A Chicago potrebbe succedere quanto già in atto a Washington.
Keystone

Il Pentagono sta pianificando da settimane un dispiegamento militare a Chicago, forse già in settembre, per combattere il crimine.

Keystone-SDA

24.08.2025, 08:00

24.08.2025, 09:03

Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le opzioni allo studio sono varie, inclusa la mobilitazione di qualche migliaio di truppe della Guardia nazionale.

Il presidente Donald Trump ha annunciato nei giorni scorsi che Chicago sarebbe stata la prossima città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia ed è pronto a governare la città.

«Non c'è nessuna emergenza che richieda il dispiegamento della Guardia nazionale», ha replicato JB Pritzker, il governatore dell'Illinois, lo Stato dove si trova Chicago, commentando le indiscrezioni.

