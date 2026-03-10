Il Pentagono è il quartier generale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America. (foto d'archivio) Keystone

Il Pentagono ha speso in soli 30 giorni un totale di 93 miliardi di dollari, la cifra mensile più alta dalla crisi finanziaria del 2008, con una buona parte del bilancio utilizzata per acquisti difficilmente giustificabili come necessità militari.

Keystone-SDA SDA

Secondo un'analisi dell'organizzazione di controllo dei conti pubblici «Open the Books», una parte consistente degli esborsi riguarderebbe acquisti come un pianoforte a coda Steinway da oltre 98 mila dollari destinato alla residenza del capo di stato maggiore dell'Air Force, oltre 5 milioni di dollari in vari dispositivi Apple e milioni per prodotti alimentari di lusso come il granchio reale dell'Alaska e le aragosta.

Ci sono poi 15 milioni di dollari di bistecche, 124 mila dollari in macchine per gelato e centinaia di ordini di ciambelle per 139 mila dollari, mentre per l'arredamento il dipartimento della Difesa ha speso complessivamente 225 milioni di dollari.

L'impennata di spese di fine anno, favorita dalla regola federale che penalizza le agenzie che non utilizzino interamente il budget assegnato, arriva mentre milioni di americani rischiano di perdere i sussidi alimentari del programma «Snap» e mentre il deficit federale ha raggiunto i 1.800 miliardi di dollari.