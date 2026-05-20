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Ecco perché Il Pentagono taglia da quattro a tre le brigate USA in Europa

SDA

20.5.2026 - 07:59

Il Pentagono sta riesaminando il posizionamento delle forze statunitensi in Europa.
Il Pentagono sta riesaminando il posizionamento delle forze statunitensi in Europa.
Keystone

Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da quattro a tre. Lo si legge in una nota.

Keystone-SDA

20.05.2026, 07:59

20.05.2026, 08:23

Il Pentagono «ha ridotto il numero totale di Brigade Combat Teams (BCT) assegnate all'Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021».

La decisione «è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti».

Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva delle tre brigate e di altre forze statunitensi in Europa «sulla base di ulteriori analisi relative ai requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa».

L'analisi, si legge nella nota, punta a «promuovere l'agenda 'America First'» del presidente Donald Trump «in Europa e in altri teatri operativi, anche incentivando e mettendo in condizione i nostri alleati della NATO di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa».

Il segretario alla difesa Pete Hegseth, viene ancora affermato, «ha avuto un colloquio, nella giornata odierna, con il vicepremier polacco Władysław Kosiniak-Kamysz; il Dipartimento rimarrà in stretto contatto con le controparti polacche man mano che l'analisi procederà, anche al fine di garantire che gli Stati Uniti mantengano una solida presenza militare in Polonia».

Varsavia «ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della NATO dovrebbero seguire lo stesso esempio. Il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno e nella sede appropriata», conclude la nota.

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