  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ritorno al potere Il populista Andrej Babis nominato premier in Repubblica ceca

SDA

9.12.2025 - 10:09

Il politico e imprenditore Andrej Babis (sinistra) è stato nominato primo ministro della Cechia.
Il politico e imprenditore Andrej Babis (sinistra) è stato nominato primo ministro della Cechia.
Keystone

Il leader populista Andrej Babis è stato nominato premier ceco dal presidente Petr Pavel, stamani al Castello di Praga.

Keystone-SDA

09.12.2025, 10:09

09.12.2025, 10:10

Il numero uno del movimento ANO (Azione del cittadino scontento) entra in ruolo oltre due mesi dopo le elezioni legislative di ottobre, che il suo partito ha nettamente vinto.

All'inizio della prossima settimana verranno nominati i ministri della nuova coalizione di governo, che sarà composta anche dal partito SPD (Libertà e Democrazia Diretta), partito di estrema destra che vorrebbe l’uscita della Cechia dall'Unione Europea e dalla NATO, nonché dagli Automobilisti per sé, un altra formazione euroscettica e di estrema destra.

Per Andrej Babis, il 71enne miliardario di origine slovacca, che ha fatto fortuna grazie alla holding Agrofert, questa nomina, a lungo ritardata dal capo dello Stato a causa del conflitto di interessi, segna il suo grande ritorno al potere, nella carica di primo ministro che aveva già ricoperto tra il 2017 e il 2021.

Nei giorni scorsi il politico e imprenditore ha annunciato di rinunciare ad ogni contatto con la sua impresa.

I più letti

Ecco la scoperta genetica che cambierà il tuo modo di guardare i cani
Donna annega nel Verbano, il suo cadavere trovato nei pressi del Porto patriziale di Ascona
Ecco i finalisti del Grande Fratello 2025, tra colpi di scena e televoti lampo
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Wanna Marchi shock: a 83 anni si tatua la sua frase più famigerata e controversa
Una lettera anonima sconvolge gli abitanti di Blatten, devastato dalla frana

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Il Papa a Zelensky: «Bisogna proseguire il dialogo, serve una pace giusta e duratura»

Guerra in UcrainaIl Papa a Zelensky: «Bisogna proseguire il dialogo, serve una pace giusta e duratura»

Guerra in Ucraina. Il Giappone contro la proposta di usare i beni russi congelati per dare sostegno a Kiev

Guerra in UcrainaIl Giappone contro la proposta di usare i beni russi congelati per dare sostegno a Kiev

Polemica in Francia. Brigitte Macron definisce «brutte stronze» le militanti femministe

Polemica in FranciaBrigitte Macron definisce «brutte stronze» le militanti femministe