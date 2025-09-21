Medio OrienteAnche il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina: «Unica via per una pace giusta e duratura»
21.9.2025
Il Portogallo riconosce uno Stato palestinese, ha dichiarato oggi il ministro portoghese degli Esteri Paulo Rangel, seguendo il Regno Unito, il Canada e l'Australia e precedendo altri Paesi che hanno annunciato la loro intenzione di farlo domani, tra cui la Francia.
«Riconoscere lo Stato di Palestina è il compimento di una politica fondamentale, coerente e ampiamente accettata», ha dichiarato Rangel ai giornalisti a New York in vista dell'Assemblea Generale annuale delle Nazioni Unite che si apre domani.
«Il Portogallo sostiene la soluzione dei due Stati come unica via per una pace giusta e duratura, una pace che promuova la coesistenza e le relazioni pacifiche tra Israele e Palestina», ha aggiunto.