Il ministro degli Affari Esteri portoghese Paulo Rangel KEYSTONE

Il Portogallo riconosce lo Stato di Palestina. Lo comunica il ministro degli Affari Esteri di Lisbona, confermando quanto preannunciato nelle scorse ore.

Keystone-SDA SDA

Il Portogallo riconosce uno Stato palestinese, ha dichiarato oggi il ministro portoghese degli Esteri Paulo Rangel, seguendo il Regno Unito, il Canada e l'Australia e precedendo altri Paesi che hanno annunciato la loro intenzione di farlo domani, tra cui la Francia.

«Riconoscere lo Stato di Palestina è il compimento di una politica fondamentale, coerente e ampiamente accettata», ha dichiarato Rangel ai giornalisti a New York in vista dell'Assemblea Generale annuale delle Nazioni Unite che si apre domani.

«Il Portogallo sostiene la soluzione dei due Stati come unica via per una pace giusta e duratura, una pace che promuova la coesistenza e le relazioni pacifiche tra Israele e Palestina», ha aggiunto.