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Medio Oriente Al Thani, premier del Qatar, lascia Miami dopo gli incontri con Vance e Rubio

SDA

10.5.2026 - 15:42

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha incontrato Rubio e Vance. (Foto d'archivio)
Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha incontrato Rubio e Vance. (Foto d'archivio)
Keystone

Il premier del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha lasciato Miami questa mattina, dopo aver discusso con diversi funzionari della Casa Bianca degli sforzi per porre fine alla guerra in Iran.

Keystone-SDA

10.05.2026, 15:42

10.05.2026, 15:58

In una nota postata sui social, Al Thani ha riferito di aver incontrato il segretario di Stato Marco Rubio e l'inviato del presidente Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

Venerdì, invece, Al Thani ha avuto anche un colloquio alla Casa Bianca con il vicepresidente JD Vance.

Durante l'incontro con Witkoff e Rubio, le parti hanno «passato in rassegna i rapporti di cooperazione e la stretta partnership strategica tra il Qatar e gli Usa, nonché le modalità per sostenerli e potenziarli in vari ambiti, in particolare nei settori della difesa e dell'energia».

Sempre secondo la dichiarazione, Al Thani, Rubio e Witkoff hanno discusso anche degli «ultimi sviluppi della situazione regionale e della mediazione pakistana volta alla de-escalation, al fine di contribuire a rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione».

Un cessate il fuoco è entrato in vigore in Iran l'8 aprile, nell'ambito degli sforzi guidati dalla mediazione pakistana.

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