La premier italiana Giorgia Meloni si è recata a Pechino per incontrare Xi Jinping.

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino la premier italiana Giorgia Meloni. Lo riferiscono i media statali di Pechino.

«C'è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche facendolo a partire dai rispettivi punti di vista per ragionare insieme di come garantire stabilità, pace, un interscambio libero», ha detto Meloni al presidente cinese.

Cina e Italia, «nello spirito dell'antica Via della Seta, devono vedere e sviluppare la relazione bilaterale da una prospettiva storica e strategica, consentire alla comunità internazionale di cercare punti in comune mentre risolvono le differenze ed espandono il terreno comune e ringiovanire l'antica Via della Seta come ponte di comunicazione tra Oriente e Occidente», ha dal canto suo detto Xi Jinping secondo il resoconto diffuso dalla portavoce Hua Chunying.

