GuerraIl presidente della Finlandia: «Improbabile un vertice Zelensky-Putin»
23.8.2025 - 15:41
Il presidente finlandese Alexander Stubb afferma di non vedere al momento alcun segno della volontà della Russia di sedersi al tavolo delle trattative per discutere di un cessate il fuoco o della pace con l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda.
Secondo Stubb, la Russia intende proseguire le ostilità contro l'Ucraina «almeno fino all'autunno per massimizzare i suoi guadagni territoriali».
Il presidente si è mostrato scettico sulle prospettive di un vertice Ucraina-Russia, la cui preparazione è stata discussa dopo i negoziati tra i leader europei e Donald Trump alla Casa Bianca. «Se l'obiettivo era un incontro bilaterale due settimane dopo Washington lo trovo molto improbabile. Le tattiche dilatorie della Russia continuano», ritiene il presidente finlandese.