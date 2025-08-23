  1. Clienti privati
Guerra Il presidente della Finlandia: «Improbabile un vertice Zelensky-Putin»

SDA

23.8.2025 - 15:41

Secondo il leader di Helsinki, il Cremlino preferisce continuare con la guerra per massimizzare i suoi guadagni territoriali.
Keystone

Il presidente finlandese Alexander Stubb afferma di non vedere al momento alcun segno della volontà della Russia di sedersi al tavolo delle trattative per discutere di un cessate il fuoco o della pace con l'Ucraina. Lo riporta Ukrainska Pravda.

23.08.2025, 15:41

Secondo Stubb, la Russia intende proseguire le ostilità contro l'Ucraina «almeno fino all'autunno per massimizzare i suoi guadagni territoriali».

Il presidente si è mostrato scettico sulle prospettive di un vertice Ucraina-Russia, la cui preparazione è stata discussa dopo i negoziati tra i leader europei e Donald Trump alla Casa Bianca. «Se l'obiettivo era un incontro bilaterale due settimane dopo Washington lo trovo molto improbabile. Le tattiche dilatorie della Russia continuano», ritiene il presidente finlandese.

