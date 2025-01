TikTok finirà nel portafoglio di Elon Musk? KEYSTONE

Donald Trump spiana la strada a Elon Musk per TikTok. «Se vuole» può acquistarla, ha detto il presidente senza nascondere che non gli dispiacerebbe neanche un'acquisizione dell'app da parte di Larry Ellison, l'amministratore delegato di Oracle e uno degli uomini più ricchi al mondo.

Keystone-SDA SDA

L'apertura di Trump è arrivata nel corso di un evento alla Casa Bianca alla presenza degli amministratori delegati di Softbank, Oracle e OpenAI per annunciare il progetto Stargate, la joint-venture fra i tre colossi per la costruzione di infrastrutture per l'IA.

Un'iniziativa gelata da Musk che, con la sua xAI, è uno dei protagonisti della corsa all'intelligenza artificiale. Commentando un post di OpenAI sul progetto, Musk ha scritto: «Non hanno i soldi. Softbank ha ben meno di 10 miliardi garantiti».

La risposta di Sam Altman, il ceo della startup a cui fa capo ChatGPT, non si è fatta attendere: «Rispetto i tuoi successi. Mi rendo conto che quello che è buono per il Paese non è sempre ottimale per le tue aziende ma nel tuo nuovo ruolo mi auguro che tu dia la priorità agli Stati Uniti», ha detto lanciando una frecciatina al 'first buddy'.

Fra i due i rapporti non sono buoni da tempo. Il miliardario ha fatto causa a OpenAI chiedendo alla giustizia di bloccare la sua decisione di convertirsi in una società a scopo di lucro. Un'azione legale che è stato l'ultimo sviluppo di una faida commerciale tra OpenAI e Musk, che ha co-fondato il gruppo nel 2015, abbandonandolo poi nel 2018.

Molto interesse per TikTok

L'ipotesi Musk per l'app cinese era circolata nelle scorse settimane. Il miliardario ha forti interessi in Cina con Tesla e per questo sarebbe visto di buon occhio da Pechino. L'acquisizione rischierebbe però di sollevare problemi antitrust considerato che Musk ha già, nel suo vasto portafoglio di imprese, anche X.

Trump ha assicurato di essere già al lavoro per trovare un soluzione per TikTok. Al momento varie offerte stanno prendendo corpo per la popolare app cinese.

Il mese scorso hanno formalizzato il loro interesse i miliardari Frank McCourt e Kevin O'Leary. Un'altra è arrivata da Perplexity AI, la start-up di intelligenza artificiale che ha proposto una fusione con TikTok Us. Si è fatto avanti anche MrBeast, la star di TikTok e YouTube, nell'ambito di un gruppo di investitori che include anche Jesse Tinsely, il fondatore di Employer.com.

«La nostra offerta è una soluzione vincente per tutti: preserva la piattaforma e - ha osservato Tinsley - affronta allo stesso tempo i legittimi timori per la sicurezza nazionale».