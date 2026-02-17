  1. Clienti privati
Turchia - Emirati Arabi Il presidente turco Erdogan in visita ad Addis Abeba

SDA

17.2.2026 - 13:52

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (foto d'archivio)
Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (foto d'archivio)
Keystone

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è in visita ad Addis Abeba, in un momento in cui entrambe le nazioni stanno ridefinendo il proprio ruolo a livello regionale e globale.

Keystone-SDA

La visita avviene all'indomani della cancellazione della prevista visita di Erdogan negli Emirati Arabi, attribuita dallo stesso premier turco alle precarie condizioni di salute del presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Come riporta l'agenzia nazionale etiope Ena, Erdogan sarà accolto dal primo ministro Abiy Ahmed. Il viaggio segnala la crescente importanza della cooperazione tra due Paesi le cui ambizioni comuni si intrecciano sempre più nei settori del commercio, della sicurezza e dell'influenza continentale.

Proprio Erdogan, lo scorso anno, è stato il mediatore nelle alte tensioni tra Etiopia e Somalia, conseguenti al riconoscimento da parte di Addis Abeba dell'autoproclamato Stato indipendente del Somaliland.

