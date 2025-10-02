  1. Clienti privati
Al vertice di Copenaghen Il primo ministro albanese prende in giro Trump parlando con Macron, ecco il video

Sven Ziegler

2.10.2025

Il primo ministro albanese prende in giro Trump con Macron

Il primo ministro albanese prende in giro Trump con Macron

Il primo ministro albanese Edi Rama scherza con Emmanuel Macron sul lapsus di Donald Trump al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen.

02.10.2025

Al vertice della Comunità politica europea a Copenaghen, un lapsus del presidente statunitense Donald Trump provoca una risata. Il primo ministro albanese Edi Rama coglie l'occasione per scherzare con Emmanuel Macron su una presunta «linea di conflitto» tra Albania e Azerbaigian.

Sven Ziegler

02.10.2025, 21:19

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Donald Trump ha erroneamente parlato di un conflitto tra Albania e Azerbaigian quando in realtà intendeva Armenia e Azerbaigian.
  • Il primo ministro albanese Edi Rama ha reagito con umorismo durante un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron.
  • «Dovrebbe congratularsi anche con l'Albania e l'Azerbaigian», ha scherzato Rama.
Mostra di più

Il settimo vertice della Comunità politica europea, tenutosi giovedì a Copenaghen, aveva all'ordine del giorno pesanti temi geopolitici, ma un lapsus di Donald Trump ha offerto un momento di leggerezza.

In un discorso il presidente americano ha parlato di un presunto «conflitto tra Albania e Azerbaigian», anche se il tema era quello delle tensioni tra Armenia e Azerbaigian.

Il primo ministro albanese Edi Rama ha sfruttato l'errore per fare una precisazione durante l'incontro con Emmanuel Macron. «Dovresti congratularti anche con l'Albania e l'Azerbaigian», ha ammiccato, suscitando il divertimento del presidente francese.

Il video della scena è diventato rapidamente virale sui social media.

