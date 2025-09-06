  1. Clienti privati
Politica Il principe giapponese è maggiorenne, ma incombe la crisi di successione. Ecco perché

SDA

6.9.2025 - 13:00

Il principe Hisahito è entrato ufficialmente nella vita reale adulta.
Il principe Hisahito è entrato ufficialmente nella vita reale adulta.
Keystone

Il Giappone ha celebrato il raggiungimento della maggiore età del principe Hisahito con una sontuosa cerimonia al Palazzo Imperiale di Tokyo, mentre la monarchia giapponese attraversa una crisi a causa delle sue regole di successione riservate ai soli uomini.

Keystone-SDA

06.09.2025, 13:00

06.09.2025, 13:10

Nipote dell'imperatore Naruhito, Hisahito ha ricevuto una corona di seta nera e lacca durante la cerimonia, che segna l'inizio della sua vita reale adulta.

Secondo in linea di successione dopo il padre, il diciannovenne si presenterà al palazzo di Tokyo per rendere omaggio agli dei e agli antenati.

«Adempirò ai miei doveri, consapevole delle mie responsabilità di membro adulto della famiglia imperiale» ha detto.

L'imperatore ha infatti una figlia, la principessa Aiko, ma la 23enne è stata messa da parte dalle regole di successione della famiglia reale, che prevedono la successione esclusivamente maschile.

Dopo 2600 anni ci sarà un'imperatrice?

«Come giovane membro della famiglia imperiale, sono determinato a svolgere il mio ruolo», aveva dichiarato Hisahito a marzo.

Nonostante la tradizione imponga che solo un uomo possa ereditare la discendenza imperiale – regola che secondo la leggenda risale a 2.600 anni fa – i sondaggi d'opinione hanno mostrato un forte sostegno pubblico all'ascesa al trono di una donna.

Il Giappone dibatte sulla successione reale da decenni. Una commissione governativa nel 2005 raccomandò che passasse al figlio maggiore, indipendentemente dal sesso.

Ciò sembrò spianare la strada all'ascesa al Trono del Crisantemo della figlia dell'imperatore, ma la nascita di Hisahito l'anno successivo mise a tacere il dibattito.

