Donald Trump potrebbe decidere di non intromettersi nelle questioni legate al Medio Oriente, dando quindi carta bianca al premier israeliano Benjamin Netanyahu.

È l'opinione del giornalista americano Thomas Friedman, vincitore di 3 premi Pulitzer, che ha rilasciato dichiarazioni sul tema a una radio israeliana, riprese da Haaretz.

A suo avviso Trump non si fida di Netanyahu, ma potrebbe rifiutarsi di interferire negli affari mediorientali, consentendo a Israele di esercitare qualsiasi forma di forza militare, anche l'occupazione di Gaza e della Cisgiordania.

«Il mio timore è che Trump trascuri la storia, non voglia intromettersi in questo pasticcio e Israele si ritroverà a occupare Gaza e la Cisgiordania – ha detto Friedman – La cosa che temo di più per Israele non è un Trump 'attivista' nel processo di pace. È un Trump che dice: 'È troppo complicato, Bibi, fai quello che vuoi, annettilo, tienilo, occupalo', e poi Israele si ritroverà con 7 milioni di ebrei che occupano più di 7 milioni di arabi».

