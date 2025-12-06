  1. Clienti privati
Medio Oriente Il Qatar: «Tregua a Gaza incompleta senza il ritiro di Israele»

SDA

6.12.2025 - 10:23

Una bambina davanti alle rovine di casa sua a Gaza
Una bambina davanti alle rovine di casa sua a Gaza
Keystone

Il cessate il fuoco a Gaza resta «incompleto» senza il «ritiro totale» delle forze israeliane dal territorio palestinese: lo ha detto il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, durante una conferenza a Doha.

Keystone-SDA

06.12.2025, 10:23

06.12.2025, 10:31

«Siamo in un momento critico. Non possiamo ancora considerare che ci sia un cessate il fuoco», ha sostenuto il premier qatariota, il cui Paese svolge un ruolo di mediazione nel conflitto in Medio Oriente.

Al Thani ha tuttavia aggiunto i mediatori stanno lavorando insieme per passare alla fase successiva dell'accordo tra Israele e Hamas.

