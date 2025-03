Residenti e assistenti di Baan Kamlangchay. alzheimerthailand.com

Dopo il terremoto nel sud-est asiatico, il direttore di un centro di assistenza per malati di Alzheimer con ospiti svizzeri racconta i momenti drammatici e come il suo team ha affrontato i residenti spaventati.

Jenny Keller Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Il terremoto è stato violento anche nei pressi di Chiang Mai: un centro svizzero di assistenza per malati di Alzheimer ha subito forti scosse, ma fortunatamente non ha subito danni.

Le persone affette da Alzheimer o demenza hanno trovato l'evento difficile da classificare - i postumi continuano a occupare il team.

Il centro, fondato da Martin Woodtli, offre assistenza a lungo termine a persone svizzere affette da Alzheimer e demenza in Thailandia. Mostra di più

«Grazie, sto bene, sto bene», dice Martin Woodtli in un'intervista a blue News. Quando il terremoto ha colpito il nord della Thailandia, era seduto in un ristorante. «Tutto vibrava. All'inizio ho pensato che ci fosse qualcosa che non andava nella mia circolazione», racconta.

Ma presto è stato chiaro che si trattava di un terremoto. La gente è corsa in strada in preda al panico e il ristorante si è svuotato in pochi secondi. «È stato un momento spaventoso. Perdi completamente l'orientamento».

È rimasto particolarmente colpito dalla durata soggettiva della scossa: «Sembrava un'eternità. Anche se forse si è trattato solo di dieci o quindici secondi, il tempo si è dilatato». La sensazione è stata di impotenza, dice. «Non si può scappare. Un momento di smarrimento totale. Come se il terreno si stesse staccando da sotto i piedi. La terra si muove all'impazzata e tu non puoi fare nulla».

Nessun danno, ma pressione psicologica

Martin Woodtli gestisce da 20 anni il centro di assistenza Baan Kamlangchay nel villaggio di Faham, a pochi chilometri a nord di Chiang Mai. Oggi il centro si occupa di una dozzina di pazienti svizzeri affetti da Alzheimer e demenza, assistiti 24 ore su 24 da un team di tre badanti.

I danni al Centro Alzheimer sono rimasti gestibili. «Le nostre case sono rimaste stabili, ma l'acqua della piscina si è rovesciata violentemente, all'inizio sembrava un'alluvione. Ma soprattutto, tutti i nostri residenti sono rimasti fisicamente illesi».

Dal punto di vista psicologico, tuttavia, il terremoto ha rappresentato un enorme peso per molti. Due ospiti erano molto spaventati, riferisce Woodtli. Per le persone affette da demenza, una situazione così eccezionale è particolarmente inquietante: «Sentono che qualcosa non va, ma non riescono a classificarlo. Questo porta a una profonda insicurezza».

Letti d'ospedale spostati all'esterno

Alcune delle persone colpite erano anche immobili e limitate nell'orientamento, quindi dipendevano dall'aiuto degli assistenti senza poter fuggire da soli.

Martin Woodtli spiega che alcuni ospedali di Chiang Mai hanno spostato i loro letti e i pazienti all'esterno senza ulteriori indugi per paura del crollo degli edifici. Anche la collaborazione con le autorità è andata bene finora.

Tuttavia, trova particolarmente impressionante la solidarietà tra la popolazione dopo il terremoto: «Le persone si aiutano immediatamente l'una con l'altra, ovunque sia possibile. Se si rimane uniti, questo vale molto».

Terremoto di magnitudo 7,7 in Birmania Una scossa di terremoto 7.7 ha colpito la Birmania, con epicentro 16 km a nord-ovest di Sagaing, nel centro del Paese. Il sisma è stato avvertito anche a Bangkok, capitale della Thailandia, dove è addirittura crollato un grattacielo in costruzione. 28.03.2025

Paura di scosse di assestamento

Anche se nel frattempo la situazione a Chiang Mai si è un po' calmata, Martin Woodtli si aspetta effetti a lungo termine, soprattutto a livello emotivo. «Probabilmente questo evento avrà una certa risonanza su alcune persone per un po' di tempo», afferma.

È anche impressionato dal comportamento del suo team: «Anche i nostri assistenti erano molto spaventati, ma si sono presi cura dei nostri ospiti in questa situazione estrema con eccezionale professionalità ed empatia».

In quel momento, Martin Woodtli interrompe brevemente l'intervista. Vuole accertarsi di come sta un residente di passaggio, che aveva mostrato chiari segni di ansia durante il terremoto del mattino. Quando gli parla, però, l'uomo non sembra impressionato: «Cosa intende dire?», chiede sorpreso. Evidentemente si è già dimenticato del terremoto.

Per Martin Woodtli, questo momento è esemplare della vita con la demenza: la paura acuta era reale, ma il ricordo è svanito solo poche ore dopo. Ora si augura soprattutto una cosa per la Thailandia e il Myanmar: «Che ci vengano risparmiate da qualsiasi scossa di assestamento».