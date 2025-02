Ecco perché RFK, Segretario alla Sanità degli Stati Uniti, è accusato di controinformazione

Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato che avrebbe rivisto il programma nazionale di vaccinazione infantile che previene il morbillo, la poliomielite e altre malattie pericolose. KEYSTONE

Un bambino è morto in Texas. È il primo decesso per morbillo negli USA da dieci anni a questa parte. Il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani degli Stati Uniti, Robert F. Kennedy Jr, noto per il suo scetticismo nei confronti delle vaccinazioni, ha travisato numerosi fatti.

Tuttavia, l'epidemia di morbillo e il decesso del bambino sono «un grosso problema», ha controbattuto la pediatra Amy Thompson, del Covenant Children's Hospital, dove il bambino è stato curato prima della sua morte. Secondo la medica infatti, l'epidemia di morbillo ha avuto «conseguenze molto gravi».

Anche la direttrice medica dell'ospedale, Lara Johnson, ha contraddetto il Segretario: «Non ricoveriamo i pazienti per motivi di quarantena». La malattia respiratoria si è sviluppata in polmonite batterica in alcuni dei suoi pazienti. Alcuni devono essere ventilati, ha dichiarato Johnson all'«AP», anche se ha rifiutato di dire quanti sono per motivi di privacy.

«Purtroppo, come per molti virus, non esistono trattamenti specifici per il morbillo», ha dichiarato.

Un morto - non due come dichiarato da Kennedy

Kennedy aveva anche erroneamente affermato che due persone erano morte a causa dell'infezione da morbillo. Un portavoce del Dipartimento della Salute, Andrew Nixon, ha poi chiarito che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano identificato un solo decesso.

Le autorità sanitarie del Texas hanno annunciato mercoledì che la vittima era un bambino in età scolastica, che era stato ricoverato in ospedale la settimana scorsa. Il decesso, è il primo per morbillo negli Stati Uniti dal 2015. Secondo il dipartimento sanitario, sino a ora sono 124 le persone infettate nella regione rurale del Texas occidentale. Altri nove casi sono stati segnalati nel vicino Stato del New Mexico.

Il virus si sta diffondendo principalmente tra i membri dei Mennoniti, una chiesa evangelica libera. La contea di Gaines, dove sono stati segnalati 80 casi di morbillo, ha uno dei tassi più alti di bambini in età scolastica in Texas che non hanno effettuato almeno una delle vaccinazioni richieste. Nell'anno scolastico 2023-24, si trattava di quasi il 14% dei bambini, dalla scuola dell'infanzia fino alla dodicesima classe.

La più grande epidemia in Texas in quasi 30 anni

I dati del Texas Department of State Health Services mostrano che la stragrande maggioranza dei casi di morbillo si verifica in pazienti di età inferiore ai 18 anni. Secondo le autorità sanitarie, l'epidemia è la più grande nello Stato del sud da quasi 30 anni.

Il governatore dello Stato della stella solitaria, Greg Abbott, ha dichiarato che il suo ufficio è in contatto regolare con il dipartimento di salute e gli epidemiologi e che le squadre di vaccinazione sono nella «zona colpita». Ha definito la morte del bambino una tragedia.

Il virus del morbillo può sopravvivere nell'aria fino a due ore ed è altamente contagioso. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, fino a nove persone su dieci esposte al virus si infettano. La maggior parte dei bambini sopravvive al morbillo senza grosse difficoltà, ma l'infezione può portare a complicazioni pericolose come polmonite, cecità, ingrossamento del cervello e persino la morte.

Dopo la pandemia, i tassi di vaccinazione sono diminuiti a livello nazionale e nella maggior parte degli Stati il tasso di immunizzazione dei bambini in età da asilo è inferiore al 95%, un livello necessario per proteggere le comunità dalle epidemie.

Kennedy non mantiene le promesse

Il nipote di JFK, noto per essere un critico delle vaccinazioni, ha annunciato la scorsa settimana che avrebbe rivisto il programma nazionale di vaccinazione infantile che previene il morbillo, la poliomielite e altre malattie pericolose.

Così facendo, ha infranto una promessa. Prima della sua conferma al Senato, aveva infatti dichiarato di non voler toccare il programma di immunizzazione.