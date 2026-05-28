Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Il segretario alla Salute statunitense, Robert F. Kennedy Jr, si è improvvisato domatore di rettili e ha condiviso martedì un video su X, in cui lo si vede afferrare a mani nude una coppia di serpenti intenti ad accoppiarsi.

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L'episodio, ripreso sotto lo sguardo della moglie di Kennedy, l'attrice Cheryl Hines, è avvenuto nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz, a capo dei Centers for Medicare and Medicaid Services.

«Cheryl fa il tifo per la rimozione di una coppia di serpenti neri (black racers, non velenosi) dal patio del Dr Oz», ha scritto Kennedy a corredo del video.

Nel filmato, si sente Hines esclamare ripetutamente: «Bobby, perché?», mentre Kennedy tenta di afferrare i due serpenti neri.

«Stavano facendo sesso. E allora, cosa dovevano essere?», chiede una voce fuori campo, dopo che Kennedy è riuscito ad acciuffarli, sollevando i serpenti verso la telecamera con un sorriso.

Ad un certo punto, uno dei serpenti sembra aver morsicato al dito Kennedy. «Oh mio Dio – esclama la moglie allarmata –. Sei fuori di testa». «Stanno mordendo?», è la domanda a Kennedy.

«Sì», ha risposto lui. «Tesoro, tesoro, lasciali andare! Oh mio Dio. Bobby, ti prego!», aggiunge Hines, mentre il marito sorride e avvicina i serpenti alla telecamera.

L'episodio è uno degli diversi incontri documentati con animali esotici che il settantaduenne segretario alla Salute ha avuto nel corso degli anni.

Nel 2012, la figlia Kick ha raccontato in un'intervista che, quando era bambina, suo padre ha tagliato la testa a una balena spiaggiatasi a Hyannis Port, nel Massachusetts.