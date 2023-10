Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken è atterrato in Israele Keystone

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken è arrivato in Israele in visita dopo gli attacchi di Hamas. Incontrerà il premier Benyamin Netanyahu, membri del governo e il presidente Isaac Herzog.

Blinken, vedrà in Giordania venerdì re Abdyllah II. Lo riferisce un responsabile americano.

Intanto, tre cittadini cinesi sono stati uccisi nell'escalation del conflitto tra Israele e Hamas. E' quanto ha riferito il ministero degli Esteri cinese, secondo cui risultano esserci anche due dispersi e molti altri feriti.

Anche un membro del Comitato centrale del Fronte popolare per la liberazione della Palestina è rimasto ucciso oggi in un bombardamento israeliano nel nord della Striscia. Lo riferiscono fonti locali a Gaza secondo cui si tratta di Awad al-Sultan, che era responsabile nella sua organizzazione del Dossier dei prigionieri in Israele. Con lui, secondo le fonti, sono rimasti uccisi alcuni membri della sua famiglia.

SDA