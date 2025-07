Il leader della maggioranza repubblicana al senato, John Thune, e i senatori John Barrasso e Mike Crapo dopo l'approvazione del 'Big beautiful bill' di Donald Trump. Keystone

Il senato americano ha approvato il cosiddetto 'Big beautiful bill' di Donald Trump.

Keystone-SDA SDA

Il budget che contiene tutte le promesse elettorali del presidente - dall'abolizione delle tasse per le mance e gli straordinari a alla lotta all'immigrazione passando per un taglio delle imposte per le azione e gli americani - è stato approvato grazie al voto determinante del vicepresidente J.D. Vance dopo che tre repubblicani si sono uniti ai 47 democratici e hanno votato no.

I senatori conservatori che si sono opposti sono Rand Paul, Thom Tillis e Susan Collins. Il provvedimento passa ora alla Camera.