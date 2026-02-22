Il Somaliland è una regione del Corno d'Africa che si è autoproclamata indipendente dalla Somalia il 18 maggio 1991, senza però ottenere riconoscimento internazionale (foto d'archivio). Keystone

Il Somaliland, la regione separatista della Somalia che si trova nella parte settentrionale del Paese sul Golfo di Aden, è disposto a concedere agli Stati Uniti l'accesso ai suoi minerali e alle sue basi militari.

Keystone-SDA SDA

Lo ha dichiarato Khadar Hussein Abdi, ministro della presidenza. «Siamo disposti a concedere l'accesso esclusivo (ai nostri minerali) agli Stati Uniti. Inoltre, siamo aperti a offrire basi militari agli Stati Uniti», ha detto il responsabile, certo che si arriverà a un «qualche tipo di accordo» con gli Usa.

Lo scorso dicembre, Israele è diventato l'unico Paese al mondo a riconoscere l'indipendenza del Somaliland, un obiettivo che il territorio perseguiva da quando, nel 1991, aveva dichiarato la propria autonomia dalla Somalia.