  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sul Golfo di Aden Il Somaliland offre minerali e basi militari agli USA

SDA

22.2.2026 - 10:06

Il Somaliland è una regione del Corno d'Africa che si è autoproclamata indipendente dalla Somalia il 18 maggio 1991, senza però ottenere riconoscimento internazionale (foto d'archivio).
Il Somaliland è una regione del Corno d'Africa che si è autoproclamata indipendente dalla Somalia il 18 maggio 1991, senza però ottenere riconoscimento internazionale (foto d'archivio).
Keystone

Il Somaliland, la regione separatista della Somalia che si trova nella parte settentrionale del Paese sul Golfo di Aden, è disposto a concedere agli Stati Uniti l'accesso ai suoi minerali e alle sue basi militari.

Keystone-SDA

22.02.2026, 10:06

22.02.2026, 11:03

Lo ha dichiarato Khadar Hussein Abdi, ministro della presidenza. «Siamo disposti a concedere l'accesso esclusivo (ai nostri minerali) agli Stati Uniti. Inoltre, siamo aperti a offrire basi militari agli Stati Uniti», ha detto il responsabile, certo che si arriverà a un «qualche tipo di accordo» con gli Usa.

Lo scorso dicembre, Israele è diventato l'unico Paese al mondo a riconoscere l'indipendenza del Somaliland, un obiettivo che il territorio perseguiva da quando, nel 1991, aveva dichiarato la propria autonomia dalla Somalia.

I più letti

Jutta Leerdam: «L'aspetto non ti definisce come atleta»
La sorella di Lindsey Vonn spiazza tutti: «Basta app di incontri, andate negli ospedali italiani!»
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura
Ecco com'è stata scattata la foto all'ex principe Andrea dopo il suo rilascio dal carcere
Curling: argento assicurato, ma il Team Tirinzoni sogna l'oro - Alina Müller portabandiera

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky: nelle ultime ore colpiti da 300 droni e 50 missili

Guerra in UcrainaZelensky: nelle ultime ore colpiti da 300 droni e 50 missili

Per forti nevicate. Sale a 7 il bilancio dei morti sotto le valanghe in due giorni in Austria

Per forti nevicateSale a 7 il bilancio dei morti sotto le valanghe in due giorni in Austria

Dopo la sentenza della Corte. Trump tira dritto: «Non nuovi dazi globali al 10%, ma al 15%»

Dopo la sentenza della CorteTrump tira dritto: «Non nuovi dazi globali al 10%, ma al 15%»