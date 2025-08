Il sottomarino russo «Knyaz Poscharskiy» è alimentato da un reattore nucleare. Keystone

I servizi segreti ucraini riferiscono di un attacco hacker riuscito al nuovo sottomarino nucleare russo «Knyaz Poscharskiy». Finora non ci sono state conferme da Mosca.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Il servizio di intelligence militare ucraino HUR riferisce di un attacco informatico riuscito al sottomarino nucleare russo «Knyaz Poscharskiy».

L'HUR avrebbe ottenuto l'accesso a numerosi documenti tecnici e operativi segreti.

I dati catturati conterrebbero informazioni dettagliate sull'equipaggio, sulle istruzioni di combattimento, sulle debolezze tecniche e sui processi interni del sottomarino di importanza strategica.

Il servizio segreto militare ucraino (HUR) avrebbe effettuato con successo un attacco informatico al sottomarino nucleare russo «Knyaz Poscharskiy». Sono stati catturati documenti altamente sensibili, tra cui istruzioni di combattimento e piani tecnici di costruzione.

Il sottomarino appartiene alla classe Borei-A ed è un componente chiave del deterrente nucleare russo.

Secondo una dichiarazione ufficiale dell'HUR su Telegram, i documenti ottenuti includono informazioni complete di carattere tecnico, operativo e sul personale.

I documenti conterrebbero questi dettagli: Elenchi completi dei nomi dei membri dell'equipaggio, comprese le loro posizioni, qualifiche e idoneità fisica

Manuali di combattimento e piani operativi giornalieri

Diagrammi schematici dei sistemi di combattimento della nave, delle infrastrutture di sopravvivenza e della gerarchia interna dell'equipaggio

Protocolli di bordo per lo sfollamento dei feriti, il trasferimento del carico e le procedure di rimorchio

Documenti tecnici, tra cui un rapporto ufficiale su una boa di comunicazione deformata, con l'elenco delle organizzazioni e dei membri della commissione coinvolti

Inoltre, l'HUR ha avuto accesso a estratti del registro degli orari interni del sottomarino, che regola le attività quotidiane di combattimento e di routine a bordo della nave

L'intelligence ucraina ha dichiarato che le informazioni ottenute potrebbero aiutare a identificare le debolezze tecniche dell'intera classe di sottomarini.

Questo sarebbe fondamentale per sfatare il «mito imperiale» della Russia. La conferma indipendente dell'attacco non è ancora arrivata e Mosca non ha ancora commentato.

Reattore nucleare come propulsore

Il «Knyaz Poscharskiy» è stato messo in servizio solo alla fine di luglio, con la partecipazione personale del leader del Cremlino Vladimir Putin alla cerimonia. Questo sottolinea l'importanza del sottomarino per la strategia militare russa.

Il presidente ha sottolineato il ruolo dei sommergibili strategici come garanti della sovranità della Russia e ha annunciato che altri a propulsione nucleare saranno messi in servizio entro il 2030.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha partecipato personalmente alla cerimonia di inaugurazione del nuovo sottomarino alla fine di luglio. Keystone

Il sommergibile è lungo 170 metri, ha un dislocamento di circa 24'000 tonnellate ed è alimentato da un reattore nucleare. È armato con missili intercontinentali e siluri e fa parte della Flotta del Nord di Gadzhiyevo.

L'Artico è di importanza centrale per la Russia, sia dal punto di vista militare che economico. Il Paese dello zar vi possiede una fitta rete di basi militari e utilizza la regione per esercitazioni strategiche.

Il cambiamento climatico sta aprendo nuove rotte di navigazione che dovrebbero rendere la Russia meno dipendente dall'Occidente. Allo stesso tempo, cresce la competizione con la Cina, che sta perseguendo i propri piani per la regione.

Oltre alla presenza militare, Mosca sta cercando di accedere alle enormi riserve di materie prime dell'Artico.