Conto alla rovescia per il summit d'Alaska di Ferragosto. Ma a tre giorni dal vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin si sa ancora ben poco del programma e dell'organizzazione. Anche se la Casa Bianca ha svelato che la sede dell'incontro sarà proprio la capitale Anchorage.

Vaga per ora anche l'agenda del faccia a faccia fra i due leader, tra i quali comunque dovrebbe svolgersi un confronto a 360 gradi, non solo sulla guerra tra Mosca e Kiev.

Mosca e Washington, infatti, intendono sfruttare l'occasione per un 'reset' dei rapporti. Si parlerà dunque di sanzioni, del nodo del petrolio russo, del nucleare e del possibile riavvio dei rapporti commerciali congelati da anni.

La scelta della capitale

L'autorità per l'aviazione civile americana ha annunciato la chiusura di molti chilometri di spazio aereo attorno alla città di Anchorage, il cui aeroporto e quello della vicina base militare di Elmendorf-Richardson sono gli unici ad avere le caratteristiche per accogliere l'arrivo dei due presidenti e delle loro delegazioni.

Hanno infatti piste di atterraggio in grado di ospitare l'Air Force One e l'aereo presidenziale russo, e si trovano vicino a infrastrutture commerciali e civili che possono ospitare un numero elevato di diplomatici e personale di sicurezza.

Il presidio dei leader UE

Mentre in Alaska andrà in scena lo show tra Trump e Putin, si terrà in contemporanea una video-call tra leader europei, per monitorare tutti gli sviluppi del summit in Alaska. Donald Trump si è impegnato a chiamarli subito dopo il confronto con il leader del Cremlino per aggiornarli sull'esito.

La pace

È l'obiettivo che Trump si prefigge sognando di intestarsi il successo di un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Di fronte a quelle che saranno le richieste e le condizioni poste da Putin l'incognita resta quella della capacità del presidente americano di favorire un accordo che non rappresenti una disfatta per l'Ucraina.

Si parlerà di «scambio di territori», ha detto più volte il presidente americano. Ma Kiev e gli europei non si fidano e temono che lo scambio significhi solo cessioni a Mosca.

Il nodo delle sanzioni

Trump ha sventolato in più occasione la possibilità di imporre nuove sanzioni contro Mosca ma finora non ha agito. Alla scadenza dei dieci giorni concessa a Putin per un cessate il fuoco non ha fatto scattare alcuna punizione, annunciando (in quella che è considerata un'ennesima giravolta) proprio il faccia a faccia con Putin.

In Congresso la spinta bipartisan per sanzioni più dure contro Mosca si è arenata proprio dopo che Trump aveva lasciato intendere che avrebbe agito da solo. Sullo sfondo anche la speranza di Putin di vedere allentate le misure restrittive già in vigore contro la Russia.

I dazi sul petrolio russo

A proposito di «sanzioni secondarie», la scure di Trump su è già abbattuta sull'India, che si è vista imporre dazi al 50%, punita per gli acquisti di greggio dalla Russia.

Il presidente americano non ha escluso una simile iniziativa nei confronti della Cina anche se, come ammesso dal vicepresidente JD Vance, il caso di Pechino è più complesso.

Gli arsenali nucleari

Il summit potrebbe essere l'occasione per riallacciare il dialogo fra Stati Uniti e Russia sulla non proliferazione delle armi atomiche. Al momento è in vigore solo un accordo fra i due Paesi, il New Start, che secondo gli esperti è ormai alle strette e, in ogni caso, destinato a scadere in febbraio. L'ipotesi è quella di un nuovo trattato.

Il riavvio degli scambi

Putin punta con il vertice a un reset dei rapporti con Washington, con alcuni funzionari del Cremlino che hanno evocato di recente potenziali intese con gli Stati Uniti sulle infrastrutture e l'energia nell'Artico.

Trump non ha escluso un ritorno alla normalità degli scambi commerciali con la Russia: «Ha un territorio di grande valore se Putin si dedicasse agli affari invece che alla guerra», ha detto.