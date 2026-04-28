Il fallito attentato a Trump alimenta teorie complottiste selvagge: ecco le più folli

La First Lady Melania Trump e i membri del governo alla conferenza stampa improvvisata dopo la sparatoria a Washington il 25 aprile. Poiché alcuni di loro riescono già a tornare al sorriso, alcuni sostengono che l'incidente fosse una messinscena. Foto: Keystone

Prima la portavoce Karoline Leavitt dice «Saranno sparati dei colpi stasera», poi durante la cena di gala si sentono davvero degli spari. Il marito mette in guardia una giornalista, mentre lo staff di Trump sorride. Benvenuti nel labirinto delle teorie del complotto.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo il fallito attentato del 25 aprile contro Donald Trump, sui social sono esplose numerose teorie del complotto.

Alcuni utenti hanno interpretato come sospetta una frase pronunciata in precedenza dalla portavoce Karoline Leavitt: «Saranno sparati dei colpi stasera» («There will be some shots fired tonight»), nonostante fosse una metafora retorica.

Anche una telefonata interrotta di «Fox News» e alcune immagini di Trump e del suo entourage sono state usate per sostenere ipotesi di una presunta messinscena.

Le spiegazioni disponibili – dalla scarsa ricezione telefonica alle normali procedure di sicurezza – smentiscono però queste letture complottiste.

In più, l’idea che Trump possa trarre grandi vantaggi politici da un attentato inscenato appare poco credibile alla luce dell’impatto limitato di episodi simili in passato. Mostra di più

«È pronto a combattere», dichiara Karoline Leavitt a Fox News prima della White House Correspondents’ Dinner di Washington.

La portavoce della Casa Bianca prosegue: «Stasera vedremo il classico Donald Trump. Sarà divertente, sarà puro intrattenimento. Questa sera in sala verranno sparati alcuni colpi. Quindi tutti dovrebbero seguire: sarà davvero grandioso».

Parole infelici, col senno di poi (qui sotto il video della breve intervista a Leavitt).

La sera del 25 aprile, infatti, al Washington Hilton Hotel si sono sentiti davvero degli spari.

L’attentatore, Cole Tomas Allen, è stato arrestato dopo aver - si presume - preso di mira membri del governo.

Dieci minuti prima del tentato attacco, il 31enne aveva inviato ai familiari un manifesto.

La frase «Saranno sparati dei colpi stasera»

«Non sono più disposto a permettere che un pedofilo, stupratore e traditore sporchi le mie mani con i suoi crimini», scrive Allen nel manifesto, secondo quanto riportato dal «New York Post».

L’uomo avrebbe voluto uccidere sia il presidente sia membri della sua amministrazione, ritenendoli «complici».

Allen, che si definisce il «gentile attentatore federale», sembra lasciare pochi dubbi sulle proprie intenzioni.

Eppure, per alcuni utenti dei social, le parole di Leavitt prima della serata bastano ad alimentare sospetti.

In realtà, l’espressione «shots fired» (tradotto letteralmente, «colpi sparati») è una formula retorica ben nota in questo contesto, usata per indicare frecciate e battute taglienti, elemento tradizionale della cena dei corrispondenti.

Ma su X e Bluesky c’è chi sostiene che tutto fosse orchestrato e che i protagonisti fossero parte di una messinscena...

Such frauds. Totally staged. “I will tell you this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It’ll be funny. It’ll be entertaining, There will be some shots fired tonight. Everyone should tune in. It’s going to be really great.” - Karoline Leavitt



[image or embed] — David 🏳️‍🌈 🐸 (@davidbegor.bsky.social) 26. April 2026 um 15:18

... funzionata alla perfezione.

The evening, your fucking POS, went EXACTLY AS PLANNED.



Yet another staged assassination attempt totally orchestrated in which Karoline Leavitt said BEFORE hte event "shots will be fired." https://t.co/QZDyFbAI4U — Thomas Savino (@tjsavino) April 26, 2026

Alcuni post citano anche la rapida diffusione di immagini della vedova di Charlie Kirk, Erika, mentre lascia l’evento, insinuando che il piano sarebbe stato preparato nei dettagli.

Literally 1 hour before the alleged gunshots, a huge MAGA slop account & press sec. Karoline Leavitt tell us there will be "shots fired." Then it releases perfectly timed footage of Erika being rushed out with a "Pray for Erika Kirk" sympathy tag. I'm sorry, but was this staged? pic.twitter.com/RTH87PREUR — Sam Parker 🇺🇸🧯 (@BasedSamParker) April 26, 2026

La telefonata interrotta su «Fox News»

Un altro episodio che ha dato fiato ai complottisti riguarda una telefonata tra l'emittente «Fox News» e la sua reporter Aishah Hasnie.

La giornalista racconta di essere stata seduta accanto a Nicholas Riccio, marito di Karoline Leavitt, di 32 anni più anziano della moglie.

Nicholas Riccio e Karoline Leavitt, incinta per la seconda volta, prima della cena del 25 aprile a Washington. Immagine: Keystone

«Poco dopo l’inizio della cena si è chinato verso di me e mi ha detto: 'Ti ho vista in televisione. Stai facendo un ottimo lavoro. Devi stare molto attenta'», racconta Hasnie.

«Era serissimo. Poi ha guardato la sala e ha detto: 'Ci sono alcuni…'».

Staged? Fox News cuts off caller after she says the husband of Karoline Leavitt the White House Press Secretary told her "You need to be very safe, there are some..." Just before the shooting last night.



[image or embed] — BladeoftheSun (@bladeofthes.bsky.social) 26. April 2026 um 12:42

Proprio in quel momento è caduta la linea.

L’interruzione, apparentemente sospetta, viene poi spiegata dalla stessa reporter su X: la sala da ballo sotterranea del Washington Hilton, con centinaia di telefoni in uso, aveva una ricezione pessima.

Fox News Cuts Reporter’s Audio After Mentioning Staged Shooting



Fox News abruptly cut the audio of its own reporter during a live broadcast after the journalist referenced the staged shooting incident. https://t.co/uXKeVTgBtx — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 26, 2026

Riccio, precisa Hasnie, le stava semplicemente dicendo di fare attenzione perché il mondo è impazzito.

«Era preoccupato per me», dice la giornalista.

La coincidenza temporale, però, è bastata per scatenare speculazioni, rilanciate persino dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim (come si legge nel post riportato sopra).

L'interpretazione di foto e video

Anche immagini e filmati sono stati usati per sostenere l’idea di una presunta «psyop», un’operazione psicologica orchestrata.

Delle fotografie, alcune delle quali probabilmente scattate prima degli spari, mostrano Melania Trump e membri del governo sorridenti.

Per i teorici del complotto, quei sorrisi sarebbero la prova di un piano riuscito.

Somber scenes from the White House, just kidding they are all standing around with a shit eating grins, smiling and laughing after a “successful” psyop. pic.twitter.com/7NusJwig2s — Anonymous (@YourAnonCentral) April 26, 2026

Altri trovano sospetto che Donald Trump resti relativamente calmo subito dopo gli spari, ma il presidente sa di essere circondato dal Secret Service.

Shots fired, the Secret Service rushes in, and they let Trump continue to sit there? And now they’re going to resume the White House Correspondents’ Dinner, and Trump still plans to deliver a speech? I’m not saying this was staged to boost Trump’s tanking approval numbers, but it looks odd.



[image or embed] — Christopher Webb (@cwebbonline.com) 26. April 2026 um 03:20

Il fatto che il vicepresidente JD Vance venga fatto uscire dal palco per primo può essere visto come una violazione del protocollo.

Questo però può essere spiegato con la dinamica della sicurezza: davanti al presidente si posiziona immediatamente un agente, mentre unità speciali pesantemente armate fanno irruzione sul palco, prima che il tycoon sia scortato verso l'uscita (come si nota nel video qui sopra).

The Secret Service grabbed JD Vance first and shuttled him to safety before Donald Trump?



🤣pic.twitter.com/HQl1iLMQxr — Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) April 26, 2026

Persino un fermo immagine del volto impassibile di Trump viene interpretato come «prova» che sapesse già tutto.

The look on his face vs the look on her face says it all. Looks to me like Trump knew what was happening, she didn't. She was the first to duck under the tables. He sat there smirking like the fraud he is.



[image or embed] — AltYellostoneNatPar (@altyellonatpark.org) 26. April 2026 um 11:26

In realtà, il presidente stava semplicemente guardando verso destra, dove a lui e Melania veniva mostrato un numero di magia.

Loud Bangs and President Trump Evacuated



"Stay down!"



Loud bangs are heard and President Trump and others are evacuated from White House Correspondents' Association Dinner.



Watch LIVE --> https://t.co/OQnyC97cOI#WHCD #WHCA #NerdProm pic.twitter.com/b36LtCEhnx — CSPAN (@cspan) April 26, 2026

La sala da ballo come movente

Trump resta Trump: quando si presenta un’opportunità, cerca di sfruttarla politicamente.

Dopo l’incidente, il presidente usa infatti l’episodio anche per promuovere la contestata ballroom, la nuova sala della Casa Bianca voluta dal tycoon.

Per alcuni, questo sarebbe addirittura il movente per aver inscenato l'attentato.

Never missing an opportunity to grift, if I was cynical I'd probably think the whole thing was staged so conman Trump could get his godawful Versailles-esque ballroom built.



[image or embed] — Bill Madden (@maddenifico.bsky.social) 26. April 2026 um 16:32

Una lettura che ignora però il suo stile comunicativo abituale.

Già nella conferenza stampa successiva, Trump afferma in sostanza che attentati simili colpiscono solo i migliori, arrivando persino a evocare Abraham Lincoln, che fu ucciso al Ford's Theatre di Washington nel 1865.

Trump:



I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Nella successiva intervista a «Fox News», però, adotta anche toni concilianti: «Per molti versi è stata una serata molto triste, ma è stata anche una serata in cui molte persone si sono unite».

Secondo quanto ha affermato, anche diversi democratici gli avrebbero espresso sostegno.

NEW: President Trump tells FOX News' @JacquiHeinrich that the White House Correspondents' Dinner shooting shifted the atmosphere, turning a tense night into what he described as a moment of unity.



"It was a very sad evening in many ways, and it was also an evening where a lot… pic.twitter.com/yCZCpmgOGG — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Fra gli internauti e non solo, resta quindi l’ipotesi che un attentato orchestrato potesse servire a rilanciarne la popolarità.

Ma il precedente del tentato attentato di Butler, in Pennsylvania, nel luglio 2024 suggerisce che l'impatto di un simile episodio è limitato.

Trump definitely just staged another fake assassination attempt. — DJ Uncle Fishbits (@unclefishbits.bsky.social) 26. April 2026 um 02:47

Secondo il think tank madrileno «Elcano Royal Institute», quell’attacco contribuì sì a mobilitare la base trumpiana, ma il suo impatto mediatico e politico svanì rapidamente, soprattutto dopo il ritiro di Joe Biden e l’ingresso di Kamala Harris nella corsa presidenziale.

L’effetto sui consensi fu limitato, rendendo altamente improbabile l’idea di una messinscena orchestrata da Washington.