«Era tutto previsto?»Il fallito attentato a Trump alimenta teorie complottiste selvagge: ecco le più folli
Philipp Dahm
28.4.2026
Prima la portavoce Karoline Leavitt dice «Saranno sparati dei colpi stasera», poi durante la cena di gala si sentono davvero degli spari. Il marito mette in guardia una giornalista, mentre lo staff di Trump sorride. Benvenuti nel labirinto delle teorie del complotto.
Philipp Dahm
28.04.2026, 14:30
28.04.2026, 15:15
Philipp Dahm
Hai fretta? blue News riassume per te
Dopo il fallito attentato del 25 aprile contro Donald Trump, sui social sono esplose numerose teorie del complotto.
Alcuni utenti hanno interpretato come sospetta una frase pronunciata in precedenza dalla portavoce Karoline Leavitt: «Saranno sparati dei colpi stasera» («There will be some shots fired tonight»), nonostante fosse una metafora retorica.
Anche una telefonata interrotta di «Fox News» e alcune immagini di Trump e del suo entourage sono state usate per sostenere ipotesi di una presunta messinscena.
Le spiegazioni disponibili – dalla scarsa ricezione telefonica alle normali procedure di sicurezza – smentiscono però queste letture complottiste.
In più, l’idea che Trump possa trarre grandi vantaggi politici da un attentato inscenato appare poco credibile alla luce dell’impatto limitato di episodi simili in passato.
«È pronto a combattere», dichiara Karoline Leavitt a Fox News prima della White House Correspondents’ Dinner di Washington.
La portavoce della Casa Bianca prosegue: «Stasera vedremo il classico Donald Trump. Sarà divertente, sarà puro intrattenimento. Questa sera in sala verranno sparati alcuni colpi. Quindi tutti dovrebbero seguire: sarà davvero grandioso».
Parole infelici, col senno di poi (qui sotto il video della breve intervista a Leavitt).
Karoline Leavitt being interviewed by FoxNews: “There will be shots fired” tonight.
Allen, che si definisce il «gentile attentatore federale», sembra lasciare pochi dubbi sulle proprie intenzioni.
Eppure, per alcuni utenti dei social, le parole di Leavitt prima della serata bastano ad alimentare sospetti.
In realtà, l’espressione «shots fired» (tradotto letteralmente, «colpi sparati») è una formula retorica ben nota in questo contesto, usata per indicare frecciate e battute taglienti, elemento tradizionale della cena dei corrispondenti.
Ma su X e Bluesky c’è chi sostiene che tutto fosse orchestrato e che i protagonisti fossero parte di una messinscena...
Such frauds. Totally staged.
“I will tell you this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It’ll be funny. It’ll be entertaining, There will be some shots fired tonight. Everyone should tune in. It’s going to be really great.” - Karoline Leavitt
Alcuni post citano anche la rapida diffusione di immagini della vedova di Charlie Kirk, Erika, mentre lascia l’evento, insinuando che il piano sarebbe stato preparato nei dettagli.
Literally 1 hour before the alleged gunshots, a huge MAGA slop account & press sec. Karoline Leavitt tell us there will be "shots fired." Then it releases perfectly timed footage of Erika being rushed out with a "Pray for Erika Kirk" sympathy tag. I'm sorry, but was this staged? pic.twitter.com/RTH87PREUR
Un altro episodio che ha dato fiato ai complottisti riguarda una telefonata tra l'emittente «Fox News» e la sua reporter Aishah Hasnie.
La giornalista racconta di essere stata seduta accanto a Nicholas Riccio, marito di Karoline Leavitt, di 32 anni più anziano della moglie.
«Poco dopo l’inizio della cena si è chinato verso di me e mi ha detto: 'Ti ho vista in televisione. Stai facendo un ottimo lavoro. Devi stare molto attenta'», racconta Hasnie.
«Era serissimo. Poi ha guardato la sala e ha detto: 'Ci sono alcuni…'».
Staged?
Fox News cuts off caller after she says the husband of Karoline Leavitt the White House Press Secretary told her "You need to be very safe, there are some..."
Just before the shooting last night.
L’interruzione, apparentemente sospetta, viene poi spiegata dalla stessa reporter su X: la sala da ballo sotterranea del Washington Hilton, con centinaia di telefoni in uso, aveva una ricezione pessima.
Fox News Cuts Reporter’s Audio After Mentioning Staged Shooting
Fox News abruptly cut the audio of its own reporter during a live broadcast after the journalist referenced the staged shooting incident. https://t.co/uXKeVTgBtx
Altri trovano sospetto che Donald Trump resti relativamente calmo subito dopo gli spari, ma il presidente sa di essere circondato dal Secret Service.
Shots fired, the Secret Service rushes in, and they let Trump continue to sit there? And now they’re going to resume the White House Correspondents’ Dinner, and Trump still plans to deliver a speech?
I’m not saying this was staged to boost Trump’s tanking approval numbers, but it looks odd.
Il fatto che il vicepresidente JD Vance venga fatto uscire dal palco per primo può essere visto come una violazione del protocollo.
Questo però può essere spiegato con la dinamica della sicurezza: davanti al presidente si posiziona immediatamente un agente, mentre unità speciali pesantemente armate fanno irruzione sul palco, prima che il tycoon sia scortato verso l'uscita (come si nota nel video qui sopra).
The Secret Service grabbed JD Vance first and shuttled him to safety before Donald Trump?
Persino un fermo immagine del volto impassibile di Trump viene interpretato come «prova» che sapesse già tutto.
The look on his face vs the look on her face says it all. Looks to me like Trump knew what was happening, she didn't. She was the first to duck under the tables. He sat there smirking like the fraud he is.
Una lettura che ignora però il suo stile comunicativo abituale.
Già nella conferenza stampa successiva, Trump afferma in sostanza che attentati simili colpiscono solo i migliori, arrivando persino a evocare Abraham Lincoln, che fu ucciso al Ford's Theatre di Washington nel 1865.
Trump:
I’ve studied assassinations, the most impactful people, the people who do the most; they’re the ones they go after. Like Abraham Lincoln….I hate to say I’m honored by that but I’ve done a lot pic.twitter.com/AtpkB1LilI
Secondo il think tank madrileno «Elcano Royal Institute», quell’attacco contribuì sì a mobilitare la base trumpiana, ma il suo impatto mediatico e politico svanì rapidamente, soprattutto dopo il ritiro di Joe Biden e l’ingresso di Kamala Harris nella corsa presidenziale.
L’effetto sui consensi fu limitato, rendendo altamente improbabile l’idea di una messinscena orchestrata da Washington.