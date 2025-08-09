Il trattamento speciale che ora riceve Ghislaine Maxwell «sa di insabbiamento»

La procuratrice generale Pam Bondi (a destra) guarda mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump tiene un briefing con la stampa a Washington, DC, USA, 27 giugno 2025. Keystone/EPA/Yuri Gripas

Bill e Hillary Clinton dovranno testimoniare al Congresso su Jeffrey Epstein, ma non il procuratore Alexander Acosta che nel 2008 ha fatto ottenere un accordo vantaggioso al tycoon, morto poi suicida in carcere. Perché queste differenze? Nel frattempo, la confidente di Epstein, Ghislaine Maxwell, è stata trasferita in un carcere più confortevole dopo che ha parlato con le autorità. Quello che sta accadendo sciocca le vittime del pedofilo e della sua complice.

Il campo di prigionia federale di Bryan, in Texas, sembra quasi un campus universitario, osserva il «Washington Post».

Ciò è in linea con la reputazione della prigione «come uno dei centri di detenzione più indulgenti del Paese per le donne che commettono reati non violenti». Normalmente, chi è stato condannato a 20 anni di reclusione non viene mandato in questa struttura.

Eppure Ghislaine Maxwell vi è ora detenuta dopo essere stata trasferita dalla Florida. «Qualcuno le ha riservato un trattamento speciale che, a mia conoscenza, nessun altro detenuto del Federal Bureau of Prisons (BOP) ha ricevuto», ha dichiarato Robert Hood al quotidiano statunitense.

La nuova casa di Ghislaine Maxwell: Nel carcere di Bryan, in Texas, la recinzione ha lo scopo di tenere fuori i visitatori e i giornalisti piuttosto che di tenere dentro le detenute. KEYSTONE

«La prigione di Bryan è più un country club», continua l'ex guardia: «I detenuti che hanno commesso un reato sessuale non vanno in un posto come questo, punto e basta. Onestamente non si è mai sentito parlare di una cosa del genere».

«È un trattamento tremendamente preferenziale», conferma Judi Garrett, che lavorava al BOP.

Cosa è normale?

Il trasferimento è apparentemente una concessione alla Maxwell dopo che ha parlato con le autorità. Normalmente, un sostituto procuratore generale non interferisce in tali procedimenti, ma l'ex avvocato di Donald Trump, Todd Blanche, si è comunque dato da fare per ascoltare quello che aveva da dire la confidente di Jeffrey Epstein.

Secondo il suo avvocato David Markus, la 63enne è stata interrogata su «100 persone diverse» e «ha risposto a queste domande in modo onesto, sincero e al meglio delle sue capacità». Non è noto se abbia evocato anche il presidente degli Stati Uniti.

Il ministro della Giustizia Pam Bondi e il vice Blanche avrebbero avvertito il presidente già a maggio che il suo nome compariva nei file di Epstein. Si tratta di un fatto insolito: di regola il Ministero non informa il Governo quando indaga su ciò che lo circonda.

Se non ci saranno danni per Trump, i file saranno pubblicati

Ora «ABC News» riferisce che il Dipartimento di Giustizia sta valutando la possibilità di rendere pubblica la trascrizione della conversazione tra Maxwell e Blanche.

Allo stesso tempo, viene riferito che la condannata per adescamento di minori e altri reati commessi con o per conto del suo ex compagno miliardario non ha detto nulla di negativo su Donald Trump.

ABC News sostiene di averlo appreso da diverse fonti.

Sebbene gli avvocati della Maxwell non abbiano apparentemente alcuna obiezione a questa pubblicazione, vogliono evitare che le precedenti dichiarazioni del processo vengano alla luce, afferma «The New Republic»: «Jeffrey Epstein è morto. Ghislaine Maxwell non lo è», scrivono alla corte.

I suoi avvocati sostengono che la pubblicazione potrebbe compromettere le loro possibilità legali. La Maxwell vuole che la sua condanna venga ribaltata davanti alla Corte Suprema.

Il motivo? Nel 2008 Epstein ha concluso un accordo vantaggioso in cui si è dichiarata colpevole di accuse minori e se l'è cavata con una pena minima.

Perché Alexander Acosta è stato escluso?

L'accordo si estende anche ai suoi complici, sostengono gli avvocati di Maxwell. Se la Corte Suprema sarà d'accordo, la criminale sessuale sarà una donna libera. Il procuratore che all'epoca fu coinvolto nel controverso accordo con Epstein è Alexander Acosta.

La House Oversight Committee - la Commissione per il controllo e la responsabilità della Camera dei Rappresentanti - ha citato in giudizio le persone coinvolte nel caso Epstein.

Tra loro ci sono sei ex ministri della Giustizia, due ex direttori dell'FBI, l'ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary. Chi manca all'appello? Il caro Acosta.

Le vittime sono sconvolte da quanto sta accadendo a Ghislaine Maxwell e al caso Epstein. «È con orrore e indignazione che protestiamo per il trattamento preferenziale che la condannata per traffico sessuale Ghislaine Maxwell ha ricevuto», scrivono Annie e Maria Farmer e la famiglia di Virginia Giuffre, che si è suicidata.

«Perché non siete completamente trasparenti?»

Non sono state informate del trasferimento, proseguono: «Ghislaine Maxwell è una criminale sessuale che ha aggredito fisicamente minorenni più volte e non dovrebbe essere mostrata indulgenza. Questa mossa sa di insabbiamento. Le vittime meritano di meglio».

Un'altra vittima scrive a un tribunale di New York per chiedere se le dichiarazioni processuali di Epstein possono essere pubblicate.

«Non sono una pedina della vostra guerra politica», ha dichiarato la persona in questione, «Quello che avete fatto e continuate a fare mi divora giorno dopo giorno perché state contribuendo a far sì che questa storia continui all'infinito».

La vittima ha criticato aspramente il Ministero della Giustizia e ha sostenuto la pubblicazione dei documenti: «Perché non siete completamente trasparenti? Mostrateci tutti i documenti, solo con le dovute riduzioni! Fatela finita e lasciatemi/ci guarire».