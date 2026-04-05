Anche a Dubai in questo periodo di incertezza e rischio, «l’umanità si adatta a tutto e la sera non é inusuale incontrare gente che cammina in cerca di un po’ di normalità». Patrick Lardi

Patrick Lardi, un valposchiavino residente a Dubai, racconta a blue News come la guerra in Medio Oriente impatta anche il ricco Emirato.

La guerra in Medio Oriente non si ferma. Anche l'Emirato di Dubai è teatro di attacchi da parte delle forze militari iraniane.

Per capire meglio cosa succede e come si vive nella ricca metropoli nel deserto, che dista solo 120 chilometri in linea d'aria dal confine iraniano, blue News ha intervistato Patrick Lardi, un valposchiavino residente da anni a Dubai.

Dubai è stata teatro di nuovi attacchi nelle notti scorse. Come vive questa situazione? C’è paura in giro?

Spesso di notte veniamo svegliati dagli avvisi di attacco e dunque sì, si fa un po' fatica a dormire con tranquillità. Il sistema di allerta è ben organizzato e coloro, come me, rimasti nel Paese sono pronti ad affrontare questa situazione.

Solo una volta ho preso un po' di paura e mi sono ritirato ai piani bassi dell'edificio in cui vivo in seguito a una forte esplosione, questo martedì mattina. L'area in cui vivo non è tra le più esposte agli attacchi.

Cosa vede in giro? Ci sono segni degli attacchi?

Non mi sposto molto da casa e in questa zona non ho visto nulla di anomalo. A dire il vero sono quasi un po' contento, perché quando esco trovo meno traffico sulle strade e si perde meno tempo negli spostamenti.

Come agiscono le autorità locali?

In generale le autorità sono pronte e intervengono subito per contenere eventuali danni provocati per la maggior parte da pezzi di droni intercettati che cadono a terra.

Il governo ha ribadito che i cittadini iraniani sono bene accetti nel Paese, come tutti gli altri. Non ci sono episodi di razzismo verso di loro?

Gli iraniani con cui sono in contatto, perlopiù autisti oppure gente che lavora nel nostro albergo, si sentono al sicuro per il momento. Quando vado a giocare a tennis passo vicino all'ospedale iraniano e fino ad alcuni giorni fa era in funzione.

Uno svizzero, di questi tempi, non si sentirebbe più sicuro in patria piuttosto che a Dubai?

Casa è sempre casa, e la Val Poschiavo o il Ticino certamente mi mancano, ma avendo il nostro ufficio qui ho trovato corretto tornarci a sostegno di chi ci abita e va in ufficio tutti i giorni.

Io sono stato fortunato in quanto nei primi giorni del conflitto, che sono stati i più intensi fino ad oggi, ero in viaggio per lavoro in Australia.

La «chiusura» dello Stretto di Hormuz ha ripercussioni anche sull’economia dell’Emirato. Si sentono già dei contraccolpi?

Di sicuro per Dubai il colpo maggiore è dato dal crollo del traffico aereo e dalla non presenza dei turisti per la stagione bella e per la Pasqua.

Non so se a causa delle situazione nello Stretto o per il traffico aereo limitato, ma quello che noto è che iniziano a scarseggiare alcuni prodotti alimentari: nulla di grave, ma qualche ristorante ha dovuto ridurre o togliere dal menu alcuni piatti.

Più in globale penso che sicuramente questo periodo inciderà economicamente sulla regione a breve termine, ma sono certo che qui ci sono le risorse per riprendersi.

Non bisogna inoltre sottovalutare che il prezzo del petrolio sta in parte compensando gli Emirati.

Poi la cosa più importante sarà vedere come sarà messa la regione dopo il conflitto. Rimarrà o aumenterà l'influenza degli Stati Uniti oppure ci sarà una coalizione paneuropea con alcuni altri Stati attualmente non coinvolti nel conflitto per sorvegliare lo Stretto? Saranno invece Cina e Russia a esercitare più influenza?

Come si tiene informato? Via canali ufficiali delle autorità? Altrimenti dove si informa?

Io leggo perlopiù informazioni con un taglio più europeo diciamo, soprattutto Reuters e BBC. Sono attento però anche a ciò che pubblica il locale Gulfnews, nella sua versione in lingua inglese.

A volte, però, le informazioni migliori le hanno il capo della sicurezza dell'albergo e un mio amico britannico, una vecchia volpe che vive in Asia da tanti anni ed è, ad oggi, uno stimato analista in materia.