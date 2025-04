Il Vaticano ha pubblicato le prime immagini del Papa nella bara, circondato da due guardie svizzere. KEYSTONE

Il Vaticano ha annunciato che i funerali di Papa Francesco si terranno sabato 26 aprile, ai quali sono attesi centinaia di migliaia di fedeli, oltre a leader stranieri come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA ATS

Martedì mattina la Santa Sede ha pubblicato le prime immagini di Papa Francesco nella sua bara aperta, affiancato da due guardie svizzere nella cappella della Residenza di Santa Marta in Vaticano, dove viveva.

In questa foto, scattata lunedì sera dopo la deposizione della bara, il Pontefice, morto per un ictus all'età di 88 anni, indossa una mitra bianca e una casula rossa, mentre le sue mani stringono un rosario.

Sempre martedì mattina era stati convocati i cardinali per una prima assemblea, al termine della quale è stata annunciata la data dei funerali del capo della Chiesa cattolica: sabato 26 aprile, alle ore 10.

I cardinali avranno poi anche il gravoso compito di eleggere il suo successore tra qualche settimana.

Tra oggi e domenica

Come per Giovanni Paolo II nel 2005, alla cerimonia solenne parteciperanno decine di capi di Stato e di teste coronate.

Donald Trump ha annunciato lunedì sera che parteciperà con la moglie Melania, nonostante le dure e ripetute critiche del Papa alle sue politiche anti-migranti. «Non vediamo l'ora!», ha scritto il presidente americano sul suo social network Truth.

Anche Emmanuel Macron sarà presente: «Saremo ai funerali del Papa, come è giusto che sia», ha dichiarato dall'isola di La Réunion, dove si trova in viaggio.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che lunedì ha ringraziato l'uomo che «ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini», intende partecipare alla cerimonia nella Basilica di San Pietro.

Il Vaticano ha pubblicato le prime immagini del Papa nella bara, circondato da due guardie svizzere. KEYSTONE

12 anni

Già indebolito da una grave polmonite, il primo Papa sudamericano e gesuita della storia ha ceduto a un ictus lunedì mattina, al termine di un pontificato di 12 anni segnato da grande popolarità, ma anche da una feroce opposizione all'interno della Chiesa.

Le sue spoglie saranno trasferite da mercoledì dalla residenza di Santa Marta alla Basilica di San Pietro, dove saranno esposte ai fedeli senza catafalco, secondo la volontà del papa argentino, che desiderava introdurre una maggiore semplicità e sobrietà.

Nel suo testamento, Jorge Bergoglio aveva detto di voler essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, in una tomba «non decorata», con solo il suo nome scritto in latino: «Franciscus».

Tributi unanimi

Dall'Iran alla Germania, passando per gli Stati Uniti, l'UE, l'ONU, il Libano, Israele e l'Autorità Palestinese, i leader mondiali hanno reso unanimemente omaggio a Francesco.

Il suo connazionale, la stella del calcio Lionel Messi, che aveva incontrato, ha parlato di «un Papa diverso, vicino, argentino... Riposa in pace, Papa Francesco», ha scritto su Instagram.

Pechino ha offerto le sue «condoglianze» martedì e ha detto di voler continuare a sviluppare le sue relazioni con il Vaticano.

Il Papa, che era stato dimesso dall'ospedale il 23 marzo, aveva fatto una serie di apparizioni pubbliche negli ultimi giorni, nonostante i medici gli avessero consigliato un rigoroso riposo di due mesi.

È apparso esausto domenica, durante le celebrazioni pasquali, ma si è comunque concesso un giro in «papamobile» in Piazza San Pietro.

Nei 12 anni di regno, Papa Francesco si è impegnato instancabilmente nella difesa dei migranti, dell'ambiente e della giustizia sociale, senza mettere in discussione le posizioni della Chiesa sull'aborto o sul celibato dei sacerdoti.

Strenuo oppositore del commercio di armi, l'ex arcivescovo di Buenos Aires è rimasto tuttavia impotente di fronte ai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, nonostante gli innumerevoli appelli alla pace.

Questo politico duro e schietto ha anche cercato di riformare la Curia - il governo centrale della Santa Sede - che era afflitta dall'inerzia, di sviluppare il ruolo delle donne e dei laici e di ripulire le solide finanze del Vaticano.

Di fronte al dramma della pedocriminalità nella Chiesa, eliminò il segreto pontificio e obbligò i religiosi e i laici a denunciare i casi alla propria gerarchia. Questo non ha convinto le associazioni delle vittime, che lo hanno criticato per non essersi spinto abbastanza in là.