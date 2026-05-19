Il veto dei Paesi del Golfo, le monarchie fanno muro a Trump e Netanyahu

Dietro le quinte Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno posto un vero e proprio veto all'azione americana. KEYSTONE

Non è stata solo la risposta militare iraniana a frenare una nuova escalation dopo la guerra israelo-americana contro Teheran. A pesare è stata soprattutto la pressione politico-diplomatica delle monarchie del Golfo, decise a evitare che il conflitto travolga economie, energia e rotte commerciali.

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Secondo analisti regionali, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto una linea ufficiale di neutralità, mentre dietro le quinte hanno posto un vero e proprio veto all'azione americana.

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, il messaggio è più ampio: le monarchie petrolifere non intendono pagare indefinitamente il prezzo regionale della guerra israeliana e americana contro la Repubblica islamica. Ma il nuovo pragmatismo arabo non nasce da un avvicinamento strategico a Teheran.

Punta al contenimento di un Iran indebolito, ma non sconfitto, e alla rinuncia a un «regime change» considerato troppo rischioso e irrealizzabile. Per Riad, Abu Dhabi e Doha, un Iran controllabile appare oggi meno temibile di una regione in fiamme. La priorità non è più l'eliminazione dell'avversario, ma la difesa di stabilità, export, turismo, finanza e sicurezza delle rotte.

Il Golfo «nel cuore dell'equazione» della guerra

È qui che la guerra ha colpito il nervo scoperto del Golfo. Come sostengono gli analisti, le monarchie sono finite «nel cuore dell'equazione» del conflitto. Esposte alla pressione iraniana, sono state costrette a misurare la distanza tra il loro peso finanziario globale e la loro vulnerabilità militare.

Anche quando gran parte dei missili viene intercettata, pochi droni a basso costo bastano a incrinare l'immagine di sicurezza su cui poggiano investimenti, hub aeroportuali e ambizioni tecnologiche.

Le città costruite per attrarre capitali globali non possono convivere con cieli chiusi, traffici marittimi minacciati, impianti petroliferi vulnerabili e rischio di blocco dello stretto di Hormuz.

Il sogno della «Montecarlo del Medio Oriente» si scontra così con la guerra permanente, ormai il costo più alto della strategia israeliana e americana contro l'Iran. Per questo la pressione araba su Washington è anche un messaggio indiretto a Israele.

Non una rottura, ma la richiesta di un limite

Le monarchie del Golfo non vogliono più essere il cuscinetto ad libitum delle guerre di Benjamin Netanyahu contro Teheran e i suoi alleati regionali. Non è una rottura con gli Stati Uniti, da cui il Golfo continua a dipendere sul piano militare, ma una richiesta di limite: la sicurezza delle monarchie non può essere subordinata all'agenda israeliana.

Secondo gli esperti, in Israele cresce il timore che fermare la guerra senza aver raggiunto un «risultato decisivo» possa trasformarsi in una battuta d'arresto.

È il punto debole dell'intera campagna: Teheran è stata colpita duramente, ma non piegata. Conserva parte delle sue capacità missilistiche, ha mostrato di poter saturare le difese nemiche con strumenti asimmetrici e continua a usare Hormuz come leva strategica.

Israele e Stati Uniti al loro limite

Lo Stato ebraico moltiplica i fronti aperti, eppure fatica a trasformare la superiorità militare in ordine politico stabile. Gli Stati Uniti restano il garante indispensabile del Golfo, ma la guerra ha mostrato anche i limiti del paracadute americano.

I trilioni spesi in armamenti non hanno creato un vero hard power autonomo. Da qui il ritorno del dibattito su difesa integrata, radar comuni, sicurezza marittima e deterrenza credibile.

Più che una «Nato araba», ancora difficile per rivalità interne e asimmetrie strategiche, il Golfo cerca un sistema capace di ridurre il rischio di essere trascinato in conflitti decisi altrove. E ha lanciato il suo messaggio chiaro, chiudendo anche il suo spazio aereo a operazioni offensive.