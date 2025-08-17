Il vicepresidente USA Vance va in vacanza in Inghilterra, i residenti sono indignati

JD Vance e il ministro degli Esteri britannico David Lammy. KEYSTONE

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è in vacanza nelle Cotswolds, in Inghilterra. Ma gli abitanti del villaggio di Charlbury non gradiscono la sua visita e protestano contro di lui.

Hai fretta? blue News riassume per te JD Vance è in vacanza nelle Cotswolds, ma ha ricevuto un «benvenuto» sgradito da circa 100 persone di Charlbury.

I residenti hanno protestato con «Dance against Vance» (danza contro Vance) e si sono lamentati del caos del traffico causato dalle sue forze di sicurezza.

Il vicepresidente americano ha iniziato la sua vacanza nel Regno Unito la scorsa settimana con un incontro con il ministro degli esteri britannico David Lammy. Mostra di più

Secondo il «Guardian», il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è attualmente in vacanza nella pittoresca regione delle Cotswolds, in Inghilterra. Ma il repubblicano non è il benvenuto.

Circa 100 persone hanno protestato nel villaggio di Charlbury contro il soggiorno di Vance e della sua famiglia. «Gli abitanti delle Cotswolds sono qui oggi per dire a JD Vance che non è il benvenuto», ha detto Jake Atkinson, rappresentante dell'organizzazione Stop Trump Coalition, alla manifestazione di martedì.

I cartelli dei manifestanti recitavano: «Andate a casa», «No welcome party» o «Vai a quel paese». L'azione è stata chiamata «Dance against Vance» (danza contro Vance).

La polizia e le forze di sicurezza statunitensi erano presenti in gran numero nel piccolo villaggio.

«Dategli la stessa accoglienza di Zelensky»

I residenti della comunità, altrimenti tranquilla, erano infastiditi dal trambusto nel loro villaggio e dallo stesso vicepresidente degli Stati Uniti. «È inquietante e piuttosto sorprendente», ha dichiarato un residente al «Guardian».

Un altro residente ha dichiarato: «Volevamo dargli la stessa accoglienza che ha riservato a Zelensky alla Casa Bianca». Si riferiva allo scandalo di febbraio, quando Vance e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump misero in imbarazzo il presidente ucraino davanti alle telecamere.

Ma non è solo la politica a infastidire molti residenti locali, ma anche i notevoli disagi al traffico causati dal visitatore indesiderato. Vance ha viaggiato con un nutrito gruppo di servizi segreti. Le strade sono state ripetutamente chiuse e le auto perquisite, ha denunciato un residente al Guardian.

Vance ha iniziato la sua vacanza nel Regno Unito la scorsa settimana con un incontro con il ministro degli Esteri britannico David Lammy. E avrebbe intenzione di recarsi in Scozia in un secondo momento.