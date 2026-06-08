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Più vicina all'Ue In Armenia confermata la vittoria del partito del premier Pashinyan. Sconfitti i filorussi

SDA

8.6.2026 - 08:44

L'Armenia di Pashinyan si allontana dalla Russia e fa un passo verso Ue e Usa.
L'Armenia di Pashinyan si allontana dalla Russia e fa un passo verso Ue e Usa.
Keystone

La Commissione elettorale centrale ha confermato la vittoria del partito del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, nelle elezioni parlamentari di ieri, un esito che rafforza la politica di avvicinamento del governo verso l'Ue e gli Usa.

Keystone-SDA

08.06.2026, 08:44

08.06.2026, 09:17

Quando tutti i voti sono stati contati, informa l'agenzia russa Interfax, la Commissione ha annunciato la vittoria del partito di governo Contratto Civico con il 49,81%.

Molto distanziati i due partiti dell'opposizione favorevoli a mantenere le tradizionali buone relazioni con Mosca: Armenia Forte, del miliardario russo-armeno Samvel Karapetyan, ha ottenuto il 23,29% e Alleanza Armena dell'ex presidente Robert Kocharyan il 9,94%.

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