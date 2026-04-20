L'impianto danneggiato dalle fiamme. Keystone

Un violento incendio divampato nella raffineria di petrolio Viva Energy presso Melbourne in Australia arriva «nel momento peggiore possibile» ha detto il primo ministro Anthony Albanese che l'ha visitata venerdì scorso.

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«Le conseguenze sulle forniture carburante resteranno tuttavia contenute», ha assicurato.

L'incendio, scoppiato nella tarda serata di mercoledì nell'impianto che copre il 50% della domanda di carburante dello stato di Victoria e circa il 10% a livello nazionale, ha sollevato timori immediati sulla tenuta del sistema energetico australiano.

Diminuite le produzioni di diesel e petrolio

Il vice primo ministro Richard Marles, che accompagnava nella visita primo ministro e il responsabile per l'energia Chris Bowen, ha riconosciuto la gravità dei danni ma ha sottolineato che le prime indicazioni sono relativamente rassicuranti.

«Si tratta di un incidente rilevante, ma l'azienda ritiene che l'impatto sulle forniture sarà limitato», ha detto Bowen.

«La produzione di petrolio continua al 60% mentre quella di diesel e di carburante per aerei all'80%».

Momento delicato, vista la guerra contro l'Iran

L'Australia si trova ora al secondo livello del piano nazionale di sicurezza energetica, una scala a quattro stadi che prevede misure progressive per gestire eventuali carenze.

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe stato causato da una perdita di gas. Le fiamme hanno interessato soprattutto le infrastrutture di produzione di benzina e di carburante per piccoli aerei.

Un elemento questo ritenuto decisivo: proprio il gasolio e il carburante per aviazione sono infatti i prodotti più esposti alle tensioni internazionali legate alla crisi in medio Oriente e alla chiusura del tratto di Hormuz.