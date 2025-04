La leader dell'Afd Alice Weidel Keystone

L'ultradestra di Alternative für Deutschland (Afd) si conferma in grande crescita nei sondaggi.

Anche oggi l'Istituto Forsa, pubblicando i dati per il sondaggio condotto per la rete televisiva Rtl, vede Afd primo partito con il 26%, mentre alle elezioni si era fermato al 20,8%. In picchiata l'Union di Cdu-Csu con il 25%, oltre 3 punti in meno rispetto alle elezioni, e poi la Spd con il 15%, che equivale a oltre un punto in meno rispetto al risultato elettorale. In leggera crescita Verdi e Linke, mentre resterebbero fuori dal parlamento liberali (Fdp) e gruppo di Sahra Wagenknecht (Bsw).

Tuttavia, da più partiti si invita a essere molto cauti con questi sondaggi: il nuovo governo non si è ancora insediato e ci vorrà ancora qualche giorno prima di apprezzarne i primi provvedimenti. Inoltre, i dati spesso sovrastimano lo scontento verso i partiti tradizionali ma non è detto che, in un'elezione vera, questo scontento si tramuti automaticamente in un voto per l'ultradestra o le altre opposizioni.