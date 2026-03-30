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Spionaggio In Germania arrestata una presunta spia russa

SDA

30.3.2026 - 19:53

La procura federale tedesca ha fatto arrestare un'altra presunta spia russa. Sabato scorso un giudice istruttore della Corte federale di giustizia ha emesso un mandato di arresto, secondo quanto ha comunicato l'autorità giudiziaria.

Berlino, immagine illustrativa.
Berlino, immagine illustrativa.
sda

Keystone-SDA

30.03.2026, 19:53

Un 53enne ucraino, sottoposto alla custodia cautelare, è fortemente sospettato di aver operato per conto di un servizio segreto straniero.

La procura federale lo accusa di aver raccolto, per conto di un servizio segreto russo, informazioni su un uomo che si trovava in Germania.

Quest'ultimo avrebbe preso parte a operazioni di combattimento a fianco delle forze armate ucraine dopo l'inizio della guerra di aggressione russa.

«L'attività di spionaggio era probabilmente anche finalizzata alla preparazione di ulteriori operazioni di intelligence contro la persona presa di mira in Germania», si legge.

Il sospettato è stato arrestato provvisoriamente venerdì a Hagen, ha comunicato la procura federale. Il comando di polizia locale è stato incaricato delle indagini.

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