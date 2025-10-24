  1. Clienti privati
Epidemie In Germania si diffonde rapidamente l'influenza aviaria

SDA

24.10.2025 - 09:03

L'influenza aviaria si sta diffondendo in Germania in una misura sino ad oggi sconosciuta. Il Friedrich Loeffler Institut (Fli), preposto a tutelare la salute animale, ha identificato il virus nella variante particolarmente contagiosa H5N1.

Immagine illustrativa.
Immagine illustrativa.
sda

Keystone-SDA

24.10.2025, 09:03

Fino ad oggi particolarmente colpite sono state le gru: sarebbero circa duemila gli esemplari morti.

Secondo diversi organi di stampa, l'infezione sarebbe arrivata anche in alcuni allevamenti: in uno del Baden-Wuerttemberg sarebbero stati abbattuti come misura precauzionale quindicimila esemplari di diverse specie di pollame.

Nella serata di giovedì ha avuto luogo una riunione d'emergenza dei ministri dell'Agricoltura dei Bundeslaender e della Federazione.

