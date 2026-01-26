Le operazioni di ricerca dell'esercito israeliano sono terminate. KEYSTONE

Per la prima volta dal 2014 a Gaza non ci sono più ostaggi israeliani. Il corpo di Ran Gvili, ucciso e rapito dai terroristi il 7 ottobre 2023 mentre difendeva il kibbutz di Alumim, è stato trovato e identificato in un cimitero nella zona di Shejaiay Darah-Tuffah di Gaza, sul lato israeliano della linea gialla.

Keystone-SDA SDA

Gvili, 24 anni, è l'ultimo degli ostaggi morti a fare ritorno in Israele. «Dopo due anni e mezzo, è un vero sollievo», ha detto la madre, Talik.

«Abbiamo indossato tutti la spilla gialla degli ostaggi, ora che la missione è stata completata è giunto il momento di toglierla. Perché i figli sono tornati ai loro confini», ha dichiarato il primo ministro Benyamin Netanyahu alla Knesset per una seduta speciale in onore del premier albanese Edi Rama.

Jared Kushner, genero e inviato del presidente Trump, ha commentato che con il ritrovamento di Gvili si «chiude uno dei capitoli più oscuri del conflitto in Medio Oriente».

Esulta anche Trump

«Abbiamo appena recuperato l'ultimo corpo di un ostaggio a Gaza. In questo modo abbiamo riportato a casa tutti e 20 gli ostaggi vivi, e tutti i morti! Un lavoro straordinario! Molti pensavano che fosse una cosa impossibile da realizzare. Congratulazioni al mio grande team di campioni!!!», ha esultato lo stesso Donald Trump su Truth, che ha poi esortato Hamas a rispettare gli impegni presi e disarmarsi.

I militari dell'Idf hanno lavorato notte e giorno fin da sabato dopo informazioni di intelligence per ritrovare i resti del sergente maggiore della polizia di frontiera. Quando gli esperti forensi hanno confermato che la struttura dentaria di un corpo – tra i 250 riesumati – e gli altri test davano risultato positivo, i soldati sono scoppiati in lacrime. Il capo di stato maggiore Eyal Zamir è arrivato sul posto per rendere onore al sergente, prigioniero nel camposanto musulmano per 843 giorni.

Il prossimo passo

La mattina del 7 ottobre, Gvili era a casa con una spalla rotta per un incidente, ma saputo dell'assalto di Hamas è uscito per raggiungere la sua unità. Ha incontrato i terroristi, ha ingaggiato una feroce battaglia, salvato vite e, solo dopo che le sue munizioni si sono esaurite, è stato ucciso e portato via.

L'imponente operazione per rintracciarlo è partita mentre il governo israeliano si è trovato ad affrontare l'imbarazzo di dover riaprire il valico di Rafah, dietro forti pressioni degli Usa, quando ancora la salma non era stata restituita, come prevedevano gli accordi.

Adesso, il governo Netanyahu potrà dare il via all'apertura dell'alta cancellata in entrata e uscita tra la Striscia e l'Egitto. La seconda parte del Piano Trump può cominciare a muovere i primi passi. Resta il nodo più difficile da sciogliere: il disarmo di Hamas. «Il ritorno di Gvili rappresenta un passaggio chiave per l'attuazione completa della seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. Hamas ora deve procedere al disarmo come promesso. L'apertura del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto avverrà nei prossimi giorni», ha confermato Trump in un'intervista a Channel 12.