SDA
7.8.2025 - 16:33
Il presidente del Kenya, William Samoei Ruto, ha annunciato l'approvazione di un disegno di legge per il controllo del gioco d'azzardo, fenomeno che ha assunto «una tendenza preoccupante soprattutto tra i giovani e rappresentando una minaccia per il tessuto sociale».
Con circa due miliardi di giocate l'anno, il Kenya detiene il record di scommettitori nel continente africano. «Per garantire che non diventi una minaccia per la società – spiega William Samoei Ruto – abbiamo adottato un approccio globale che trova un equilibrio tra costi e benefici del gioco d'azzardo».
In attesa dell'approvazione del provvedimento che prevede restrizioni alle scommesse soprattutto per i più giovani, il Kenya ha deciso 30 giorni di sospensione della pubblicità del gioco d'azzardo su tutte le piattaforme multimediali che resterà in vigore fino all'implementazione delle linee guida aggiornate.