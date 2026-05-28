  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Presto al voto In Kosovo è iniziata la campagna per le elezioni parlamentari

SDA

28.5.2026 - 16:13

Una veduta di Pristina, la capitale del Kosovo (foto d'archivio).
Una veduta di Pristina, la capitale del Kosovo (foto d'archivio).
Keystone

Si tratta del terzo ciclo elettorale che il Paese affronta in un anno e mezzo, dopo la crisi politica causata dall'incapacità dell'Assemblea di eleggere un nuovo presidente. 

Keystone-SDA

28.05.2026, 16:13

28.05.2026, 16:51

La campagna elettorale iniziata oggi, giovedì 28 maggio, durerà 10 giorni, fino all'apertura dei seggi, la mattina alle 7.

Secondo i dati pubblicati dalla Commissione Elettorale Centrale (Cec), 21 formazioni politiche si sono registrate, per un totale di 902 candidati ai 120 seggi dell'Assemblea del Kosovo.

Il partito maggiore, Vetëvendosje del premier uscente, Albin Kurti, inaugura ufficialmente la sua campagna giovedì sera con lo slogan «Stato per tutti, tutti per lo Stato».

Il Partito Democratico del Kosovo (Pdk), guidato da, Bedri Hamza, ha lanciato lo slogan «Stop alla crisi», mentre la Lega Democratica del Kosovo (Ldk) è ora guidata dalla ex presidente della repubblica Vjosa Osmani, «candidata alla presidenza».

Scontro soprattutto retorico

Gli osservatori politici stimano che la campagna non si concentrerà a sufficienza sullo sviluppo economico, ma si focalizzerà maggiormente sulla retorica e sullo scontro tra i partiti.

Durante la campagna, i partiti potranno essere multati dai giudici del Collegio Elettorale per i Reclami e gli Appelli (Ecap), anche per violazioni come l'incitamento all'odio.

I partiti avranno a disposizione un budget di 2 milioni e 92 mila euro.

L'Ufficio dell'Unione Europea in Kosovo ha rivolto un appello ai partiti e ai candidati al parlamento ad astenersi da linguaggio e comportamenti sessisti o misogini.

Il costo di queste elezioni ammonta a 10,9 milioni di euro.

I più letti

William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Colpo di scena al Roland Garros: Sinner eliminato da Cerundolo al 2° turno. Ecco cos'è successo
La polizia: «Quello alla stazione di Winterthur è un attacco jihadista». L'uomo era appena stato rilasciato da una clinica
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Belen Rodriguez perde l'«Isola dei Famosi»? Ecco chi potrebbe soffiarle la conduzione

Altre notizie

Editoria. Italia: La Stampa cambia proprietà, la Sae completa acquisto

EditoriaItalia: La Stampa cambia proprietà, la Sae completa acquisto

Sessione estiva. Camere: ricco menù in programma fra AVS e nucleare

Sessione estivaCamere: ricco menù in programma fra AVS e nucleare

Stati Uniti. Ancora stop per Starship di Elon Musk, sotto indagine dopo ultimo test

Stati UnitiAncora stop per Starship di Elon Musk, sotto indagine dopo ultimo test