Albin Kurti festeggia in piazza a Pristina. Keystone

In Kosovo, a scrutinio quasi concluso con lo spoglio del 96% dei voti delle parlamentari, si conferma la vittoria del partito Vetevendosje (Autodeterminazione, Vv, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti.

La formazione ottiene il 49,8%, pari a 56 seggi sul totale di 120 nel parlamento di Pristina.

Al Partito democratico del kosovo (Pdk) è andato il 21,1% con 23 seggi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha ottenuto il 13,7% e 15 seggi. Quarta è risultata l'Alleanza per il futuro del kosovo (Aak) con il 5,7% dei consensi e 6 seggi. Dei tre partiti della minoranza serba, Srpska Lista è risultato il migliore con il 3,8%.

Pur migliorando il risultato delle precedenti legislative del 9 febbraio scorso (42% e 48 seggi), Vetevendosje non ha la maggioranza di almeno 61 seggi per governare da solo e ha bisogno di alleati in parlamento. Cosa questa non semplice considerando le posizioni critiche nei confronti di Kurti e del suo partito da parte di tutte le altre forze politiche. Nella serata di ieri i sostenitori di Vetevendosje si sono riversati nel centro di pristina a festeggiare la vittoria elettorale.