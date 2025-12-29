  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Parlamentari In Kosovo spoglio quasi concluso, il partito del premier vince col 49,8%

SDA

29.12.2025 - 07:24

Albin Kurti festeggia in piazza a Pristina.
Albin Kurti festeggia in piazza a Pristina.
Keystone

In Kosovo, a scrutinio quasi concluso con lo spoglio del 96% dei voti delle parlamentari, si conferma la vittoria del partito Vetevendosje (Autodeterminazione, Vv, sinistra nazionalista) del premier uscente Albin Kurti.

Keystone-SDA

29.12.2025, 07:24

29.12.2025, 07:54

La formazione ottiene il 49,8%, pari a 56 seggi sul totale di 120 nel parlamento di Pristina.

Al Partito democratico del kosovo (Pdk) è andato il 21,1% con 23 seggi, mentre la Lega democratica del Kosovo (Ldk) ha ottenuto il 13,7% e 15 seggi. Quarta è risultata l'Alleanza per il futuro del kosovo (Aak) con il 5,7% dei consensi e 6 seggi. Dei tre partiti della minoranza serba, Srpska Lista è risultato il migliore con il 3,8%.

Pur migliorando il risultato delle precedenti legislative del 9 febbraio scorso (42% e 48 seggi), Vetevendosje non ha la maggioranza di almeno 61 seggi per governare da solo e ha bisogno di alleati in parlamento. Cosa questa non semplice considerando le posizioni critiche nei confronti di Kurti e del suo partito da parte di tutte le altre forze politiche. Nella serata di ieri i sostenitori di Vetevendosje si sono riversati nel centro di pristina a festeggiare la vittoria elettorale.

I più letti

I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump
Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Il pensionato che si è trasferito in Mali ha perso l'AVS e deve restituire 72'000 franchi
In Kosovo spoglio quasi concluso, partito premier vince col 49,8%
Un'azienda americana trova soluzioni per i tanti problemi delle nostre natiche, spesso neglette e trascurate

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Trump sente Putin e riceve Zelensky: «Un accordo è sempre più vicino»

Guerra in UcrainaTrump sente Putin e riceve Zelensky: «Un accordo è sempre più vicino»

Asia. Cina: cominciate le manovre militari intorno a Taiwan

AsiaCina: cominciate le manovre militari intorno a Taiwan

Chi è Usha Vance?. I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump

Chi è Usha Vance?I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump